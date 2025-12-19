Suscríbete
Belleza

Selena Gomez confirma que las uñas rojas brickhouse rejuvenecen las manos

A veces no necesitas cambiar el diseño ni probar algo complicado, solo elegir el tono correcto.

Diciembre 18, 2025 • 
Karen Luna
Nuevo corte en capas de Selena Gomez

Selena Gomez confirma que las uñas rojas brickhouse rejuvenecen las manos.

Getty Images

Hay colores de uñas que siempre funcionan, pero hay otros que, sin hacer ruido, hacen magia en las manos. Ese es el caso de las uñas rojas brickhouse que ha llevado Selena Gomez y que, sin querer, se han convertido en una de las elecciones más favorecedoras del momento. No son el rojo clásico de siempre ni un tono oscuro pesado; tienen calidez, elegancia y un efecto rejuvenecedor que se nota a simple vista.

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
Mayo 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
Mayo 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Qué tienen de especial las uñas rojas brickhouse

El rojo brickhouse es un rojo con matices ladrillo y toques cálidos que lo hacen ver más suave. A diferencia de los rojos muy fríos o intensos, este tono no endurece las manos, sino que las acompaña y las hace lucir más luminosas. Cuando Selena Gomez apuesta por este color, deja claro que no hace falta un nail art complicado para verse elegante.

Por qué este rojo rejuvenece las manos

La razón es simple: los tonos cálidos ayudan a disimular el aspecto apagado de la piel y hacen que las manos se vean más vivas. El rojo brickhouse crea contraste sin marcar venitas ni manchas, algo que sí puede pasar con colores demasiado oscuros o fríos. Además, este tono tiene un efecto visual que alarga los dedos, mientras hace que la piel se vea más uniforme, incluso sin llevar joyas o anillos.

Cómo llevar las uñas rojas brickhouse para un look elegante

Selena suele apostar por uñas cortas o medianas, bien limadas y con acabado brillante. Esa combinación hace que el color se vea pulido y moderno, sin verse exagerado. El rojo brickhouse funciona increíble tanto en looks arreglados como en outfits sencillos de diario.

Un color perfecto para cualquier ocasión

Aunque este tono se ha vuelto muy popular en cenas y eventos, la realidad es que funciona todo el año. Es elegante, versátil y combina con tonos neutros, dorados, negros y beige.

También puedes leer:
Uñas en color verde con glitter
Belleza
Del verde pistacho al jade: los 5 nuevos tonos de uñas que dominarán este verano 2025
Junio 16, 2025
 · 
Emma Duarte
Hand with beautiful manicure - pink gel nails
Belleza
5 diseños de uñas en tono rosa pastel que son ideales para uñas cortas
Junio 17, 2025
 · 
Emma Duarte

Si algo nos confirma Selena Gomez con su elección es que las uñas rojas brickhouse son ese tipo de manicure que no falla. Rejuvenecen las manos, elevan cualquier look y te hacen sentir arreglada sin esfuerzo. A veces, menos es más… y este color lo demuestra.

uñas Selena Gomez Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¡Sí al bob! 5 cortes de pelo en tendencia que favorecen a los 50 y debes lucir en 2026.png
Belleza
¡Sí al bob! 5 cortes de pelo en tendencia que favorecen a los 50 y debes lucir en 2026
Diciembre 18, 2025
 · 
Lily Carmona
emma stone corte pixie
Belleza
Dark Cherry Hair: el color de pelo más deseado del invierno
Diciembre 18, 2025
 · 
Karen Luna
Scarlett Johansson.png
Belleza
¿Por qué un labial rojo te hace sentir más poderosa? Esto dice la psicología
Diciembre 18, 2025
 · 
Karen Luna
Georgina Rodríguez apuesta por las botas largas como las favoritas para recibir el otoño.png
Entretenimiento
“Es lo mínimo que me podía ofrecer”: Georgina Rodríguez revela detalles inéditos sobre su anillo de compromiso
Diciembre 18, 2025
 · 
Lily Carmona