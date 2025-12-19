Selena Gomez confirma que las uñas rojas brickhouse rejuvenecen las manos.

Hay colores de uñas que siempre funcionan, pero hay otros que, sin hacer ruido, hacen magia en las manos. Ese es el caso de las uñas rojas brickhouse que ha llevado Selena Gomez y que, sin querer, se han convertido en una de las elecciones más favorecedoras del momento. No son el rojo clásico de siempre ni un tono oscuro pesado; tienen calidez, elegancia y un efecto rejuvenecedor que se nota a simple vista.

Qué tienen de especial las uñas rojas brickhouse

El rojo brickhouse es un rojo con matices ladrillo y toques cálidos que lo hacen ver más suave. A diferencia de los rojos muy fríos o intensos, este tono no endurece las manos, sino que las acompaña y las hace lucir más luminosas. Cuando Selena Gomez apuesta por este color, deja claro que no hace falta un nail art complicado para verse elegante.

Por qué este rojo rejuvenece las manos

La razón es simple: los tonos cálidos ayudan a disimular el aspecto apagado de la piel y hacen que las manos se vean más vivas. El rojo brickhouse crea contraste sin marcar venitas ni manchas, algo que sí puede pasar con colores demasiado oscuros o fríos. Además, este tono tiene un efecto visual que alarga los dedos, mientras hace que la piel se vea más uniforme, incluso sin llevar joyas o anillos.

Cómo llevar las uñas rojas brickhouse para un look elegante

Selena suele apostar por uñas cortas o medianas, bien limadas y con acabado brillante. Esa combinación hace que el color se vea pulido y moderno, sin verse exagerado. El rojo brickhouse funciona increíble tanto en looks arreglados como en outfits sencillos de diario.

Un color perfecto para cualquier ocasión

Aunque este tono se ha vuelto muy popular en cenas y eventos, la realidad es que funciona todo el año. Es elegante, versátil y combina con tonos neutros, dorados, negros y beige.

Si algo nos confirma Selena Gomez con su elección es que las uñas rojas brickhouse son ese tipo de manicure que no falla. Rejuvenecen las manos, elevan cualquier look y te hacen sentir arreglada sin esfuerzo. A veces, menos es más… y este color lo demuestra.

