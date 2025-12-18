Suscríbete
Taylor Swift apuesta por el vestido rojo de terciopelo que querrás llevar en Navidad por su elegancia

La cantante confirmó que el burdeos y el terciopelo son dos de las tendencias que necesitamos estas fiestas para un atuendo elegante.

Diciembre 18, 2025 • 
Lily Carmona
Taylor Swift deslumbra con el vestido de terciopelo rojo que necesitas llevar esta Navidad.

Getty Images

En el mundo de los textiles, existen tejidos y telas que en automático asociamos con festividades o temporadas específicas del año. En el caso de la Navidad, el terciopelo es una de ellas. Taylor Swift lo sabe tan bien que seguramente por esta razón este acabado fue su apuesta más reciente durante su visita a “The Late Show With Stephen Colbert”.
En el programa, además de promocionar su nueva docuserie para Disney+, “The End of an Era”, abrir su corazón respecto a lo que el 2025 trajo para ella como la adquisición de sus másters y su compromiso con Travis Kelce, la cantante deslumbró por su elección de atuendo, dejando claro que el vestido rojo de terciopelo es la opción más sofisticada para brillar en eventos decembrinos.

Taylor Swift deslumbra con un vestido de terciopelo

Para su aparición en el programa de Stephen Colbert, la intérprete de “Lover” eligió un vestido de terciopelo rojo de la firma David Koma. El diseño destacó por su silueta estructurada y el escote con forma de moño que enmarcó el torso de la cantante y el cual dejó sus hombros al descubierto de forma elegante.
Aunque la longitud de la pieza alcanza los muslos, es perfecto para equilibrar el dramatismo del escote, dando como resultado un estilo femenino, elegante y muy navideño.

¿Por qué el rojo burdeos es el color favorito de la Navidad?

El tono burdeos tiene algo que lo vuelve especial; no es cualquier rojo, es un tono intenso, elegante y que transmite mucha sofisticación en contraste con otras tonalidades más vibrantes.
Este tono funciona perfectamente en Navidad porque puede adaptarse sin ningún problema a diferentes contextos y eventos; es ideal para desayunos navideños o cenas elegantes, y esta es la razón por la que se ha convertido en un básico de la temporada.

¿Cómo incluir el terciopelo a mi look navideño?

Uno de los mayores aciertos de su atuendo fueron los accesorios. La cantante apostó por algo discreto, una gargantilla pegada al cuello de diamantes y aros de oro, tres anillos de oro (incluyendo el de compromiso) y un reloj pulsera, así como un par de zapatos a juego con el vestido en el mismo color y textura.
Si tu apuesta será un vestido como Taylor, el consejo es dejar que la prenda sea la que se lleve todo el protagonismo. Sin embargo, si deseas incorporarlo en otros elementos, podrías recurrir a tops tipo corsé, blazers, botas o stilettos, e incluso faldas; en estos casos, procura que la prenda sea la que destaque de todo el outfit.

Si aún no tienes listo tu atuendo decembrino, Taylor Swift vino a convertirse en la inspiración que necesitabas para apostar por un vestido rojo de terciopelo para lucir preciosa y elegante en tu cena navideña.

Lily Carmona
