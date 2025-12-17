Horóscopos de diciembre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Aries
21 de marzo – 19 de abril
Es un gran mes para las ventas y el logro de tus objetivos financieros. En el amor da tanto como quieras recibir. Cuida tu salud digestiva. Reflexiona antes de actuar.
Tauro
20 de abril – 20 de mayo
Diciembre está lleno de reencuentros y reconciliaciones. Profesionalmente, se abren puertas si dejas atrás el miedo al cambio. En el amor, disfruta sin apego y confía en lo que el nuevo año traerá para ti.
Géminis
21 de mayo – 20 de junio
Es un mes ideal para comunicar lo que sientes a tu familia y amigos. En pareja se aclaran malentendidos. Evita saturarte de compromisos. Este cierre de año debes soltar para abrir espacio a lo nuevo.
Cáncer
21 de junio – 22 de julio
Miras con nostalgia el año viejo, cierras con alegría la primera cosecha de Júpiter y gozas de estabilidad y seguridad emocional. Planeas un cambio o inversión en bienes y raíces. ¡Renuevas el amor!
Leo
23 de julio – 22 de agosto
Tu vida social se intensifica, pero evita saturar tu agenda. Debes dar un buen cierre en tu trabajo. Es un buen mes para noviazgos. Si tienes hijos, experimentas alegría y orgullo.
Virgo
23 de agosto – 22 de septiembre
¡No te satures! Usa la tecnología a tu favor. Algo que empezó en septiembre culmina. Disfrutarás una experiencia culinaria. ¡La vida compensa tu bondad!
Libra
23 de septiembre – 22 de octubre
Tomas un tiempo libre para reconectar con tu esencia y tus metas. En el amor debes enfrentar una decisión que no puedes postergar más. Sientes tu fe renovada y vives gratos momentos familiares.
Escorpión
23 de octubre – 21 de noviembre
Buscas soltar cargas emocionales y renacer. Una oportunidad laboral inesperada podría cambiar tus planes para bien. Compartes más tiempo con tus seres amados. ¡Haces actividades altruistas!
Sagitario
22 de noviembre – 21 de diciembre
En tu retorno al sol gozas de amor, diversión y gratas sorpresas. Profesionalmente puedes apostar por lo que te apasiona. Planeas con inteligencia tus finanzas y tienes un cierre e inicio de año plenos.
Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero
Tu temporada comienza con claridad y fuerza. Lo que siembres ahora florecerá en 2026. Tus relaciones afectivas se estabilizarán si te abres al diálogo. Te sientes alineada con tu propósito de vida.
Acuario
20 de enero – 18 de febrero
La energía del mes te pide hacer una pausa para reconectar contigo en busca de bienestar y autocuidado. Resuelves un reto de manera original y creativa. En el amor hay pasión y también metas compartidas.
Piscis
19 de febrero – 20 de marzo
Concretas uno de tus grandes sueños y sanas una antigua herida familiar. En pareja fluye el amor; si estás soltera alguien nuevo toca a la puerta. Valoras la hermosa intención de un obsequio especial.