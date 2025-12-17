Horóscopos de diciembre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Aries

21 de marzo – 19 de abril

Es un gran mes para las ventas y el logro de tus objetivos financieros. En el amor da tanto como quieras recibir. Cuida tu salud digestiva. Reflexiona antes de actuar.

Tauro

20 de abril – 20 de mayo

Diciembre está lleno de reencuentros y reconciliaciones. Profesionalmente, se abren puertas si dejas atrás el miedo al cambio. En el amor, disfruta sin apego y confía en lo que el nuevo año traerá para ti.

Géminis

21 de mayo – 20 de junio

Es un mes ideal para comunicar lo que sientes a tu familia y amigos. En pareja se aclaran malentendidos. Evita saturarte de compromisos. Este cierre de año debes soltar para abrir espacio a lo nuevo.

Cáncer

21 de junio – 22 de julio

Miras con nostalgia el año viejo, cierras con alegría la primera cosecha de Júpiter y gozas de estabilidad y seguridad emocional. Planeas un cambio o inversión en bienes y raíces. ¡Renuevas el amor!

Leo

23 de julio – 22 de agosto

Tu vida social se intensifica, pero evita saturar tu agenda. Debes dar un buen cierre en tu trabajo. Es un buen mes para noviazgos. Si tienes hijos, experimentas alegría y orgullo.

Virgo

23 de agosto – 22 de septiembre

¡No te satures! Usa la tecnología a tu favor. Algo que empezó en septiembre culmina. Disfrutarás una experiencia culinaria. ¡La vida compensa tu bondad!

¡FELICIDADES, Taylor Swift! La cantante cumple 36 años el 13 de diciembre. Getty Images

Libra

23 de septiembre – 22 de octubre

Tomas un tiempo libre para reconectar con tu esencia y tus metas. En el amor debes enfrentar una decisión que no puedes postergar más. Sientes tu fe renovada y vives gratos momentos familiares.

Escorpión

23 de octubre – 21 de noviembre

Buscas soltar cargas emocionales y renacer. Una oportunidad laboral inesperada podría cambiar tus planes para bien. Compartes más tiempo con tus seres amados. ¡Haces actividades altruistas!

Sagitario

22 de noviembre – 21 de diciembre

En tu retorno al sol gozas de amor, diversión y gratas sorpresas. Profesionalmente puedes apostar por lo que te apasiona. Planeas con inteligencia tus finanzas y tienes un cierre e inicio de año plenos.

Capricornio

22 de diciembre – 19 de enero

Tu temporada comienza con claridad y fuerza. Lo que siembres ahora florecerá en 2026. Tus relaciones afectivas se estabilizarán si te abres al diálogo. Te sientes alineada con tu propósito de vida.

Acuario

20 de enero – 18 de febrero

La energía del mes te pide hacer una pausa para reconectar contigo en busca de bienestar y autocuidado. Resuelves un reto de manera original y creativa. En el amor hay pasión y también metas compartidas.

Piscis

19 de febrero – 20 de marzo

Concretas uno de tus grandes sueños y sanas una antigua herida familiar. En pareja fluye el amor; si estás soltera alguien nuevo toca a la puerta. Valoras la hermosa intención de un obsequio especial.