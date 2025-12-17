Nude y cristales: la dupla más elegante y sofisticada para unas uñas impecables esta temporada

Durante la temporada navideña, los diseños festivos y llamativos son los grandes protagonistas; sin embargo, existen propuestas más sobrias, pero que no dejan de ser elegantes y festivas.

Se trata de uñas en tonos nude y colores neutros con destellos estratégicos que elevan cualquier look con elegancia; además, se adaptan a todos los tonos de piel, mientras estilizan e iluminan las manos de forma natural.

Ideas de uñas nude y cristales para un manicure elegante en Navidad y Año Nuevo

Los tonos neutros con acabado cremoso o incluso los acabados translúcidos son los favoritos para acompañar los diseños con cristales y crear los diseños más elegantes y sofisticados. Estas son algunas propuestas que pueden inspirarte.

Rosa empolvado con cristales

El rosa empolvado es uno de los tonos nude más populares, no solo se ve natural y elegante, también estiliza las manos y realza su belleza natural, y con pequeños cristales lucen aún más sofisticadas.

Amarillo mantequilla

El amarillo mantqeuilli ha ganado popularidad durante el 2025, su acabado cremoso y cálido realza la belleza de las manos, y al agregar detalles sutiles o incluso extravagantes con cristales, luce fantástico.

Chocolate

El tono chocolates es uno de los tonos en tendencia de la temporada invernal, que se puede combinar con otros tonos nude para un efecto bicolor, que luce sofisticado con sus pequeños detalles con cristales.

Mocha mousse

El mocha mousse fue uno de los tonos que puso Selena Gomez en tendencia, y luce glamuroso y sofisticado con sus pequeños cristales que dan acabado sutilmente brillante que no pasa desapercibido.

Durazno con cristales

Este tono nude es uno de los más lindos, luce femenino, sofisticado y combina con cualquier look y va de maravilla en cualquier tono de piel, no dudes en darle un must con pequeños cristales que harán brillar tu manicure.

Milky White

Las uñas blancas con efecto lechosos se han convertido en un clásico atemporal que nunca pasa de moda y que estilizan las manos de manera natural, si quieres que luzcan aún más elegantes, dales un toque de brillo con pequeños cristales.

Rosa empolvado mate

Si buscas un diseño más en rosa empolvado, puedes darle un acabado mate, y para mayor elegancia, coloca cristales de forma estratégica, incluso puedes crear un polka dot con esta hermosa tendencia.

Ideal tanto para eventos formales como para el día a día, esta tendencia demuestra que menos es más.

