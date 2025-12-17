Suscríbete
Realeza

La Casa Real de Noruega revela nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald: FOTOS

La reina Sonia de Noruega ha causado sensación al portar la histórica tiara de esmeraldas que perteneció a la esposa de Napoleón, en su nuevo retrato oficial junto a su esposo, Harald V.

Diciembre 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
La Casa Real de Noruega comparte nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald

La Casa Real de Noruega comparte nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald

Getty Images

Este 17 de diciembre, la Casa Real de Noruega dio a conocer nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald V, las fotografías fueron tomadas por la fotógrafa Kimm Saatvedt en el Salón de los Espejos del Palacio Real de Oslo.

Los reyes muestran una imagen magnífica con trajes de gala; sin embargo, la reina Sonia ha captado las miradas por lucir la tiara histórica de esmeraldas que perteneció a la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón.

Te podría interesar: Ingrid Alexandra de Noruega hace su gran debut internacional en el Premio Nobel de la Paz

También puedes leer:
Noruega celebra el cumpleaños 81 del rey Harald
Realeza
El rey Harald de Noruega pone pausa a su agenda de último momento por complicaciones en su salud
Enero 31, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Leonor de Borbón
Realeza
¿Cuál sería el nombre de Leonor de Borbón cuando se convierta en reina de España?
Diciembre 12, 2023
 · 
Emma Duarte

La Casa Real de Noruega muestra nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald

El lanzamiento de los nuevos retratos de los reyes de Noruega, son con motivo de la renovación de la página web oficial de la Casa Real, la primera en más de una década, y que pretende mostrar una imagen moderna y cercana al mundo.

Guri Varpe, jefa de comunicación del Palacio, ha explicado en Se og Hør que “la razón principal por la que hemos querido actualizar nuestra web ha sido la necesidad de una solución de publicación más moderna y fácil de usar.

Llevábamos utilizando la misma plataforma desde 2007, con una actualización en 2012, y aunque se habían hecho algunas adaptaciones, el tiempo transcurrido era mayor del que se puede esperar”. Varpe ha añadido que también buscaban “una imagen más actual” y que se han inspirado en “el diseño de la memoria anual” de la institución.

La tiara histórica que luce la reina Sonia en su nuevo retrato real junto a el rey Harald

En los nuevos retratos oficiales, la reina Sofía y el rey Harald muestran su complicidad y unidad como pareja y como jefes de Estado de Noruega, pero la tiara que lleva la reina consorte no ha pasado desapercibida.

Se trata de la tiara creada a principios de siglo XIX por el joyero francés Bapsat para la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, que combina diamantes y esmeraldas, en un hermoso diseño de motivos vegetales y arabescos.

Tras la muerte de Josefina, la tiara pasó por varios miembros de la realeza, hasta que llegó al joyero real de Noruega, por lo que actualmente está reservada a la reina Sonia, quien la ha convertido en su favorita, pues se ha convertido en un símbolo de tradición y elegancia para la monarquía noruega.

Harald y Sonia Harald de Noruega
Melisa Velázquez
Relacionado
1.png
Horóscopos
Horóscopos de diciembre 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)
Diciembre 17, 2025
 · 
Gabriela Santillán
Ideas de uñas nude y cristales para un manicure elegante en Navidad y Año Nuevo
Belleza
Nude y cristales: la dupla más elegante y sofisticada para unas uñas impecables esta temporada
Diciembre 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Signos del zodiaco que podrían experimentar decepciones amorosas antes de Navidad
Horóscopos
Los 5 signos del zodiaco que podría experimentar una decepción amorosa antes de Navidad
Diciembre 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La reina Letizia lleva el vestido de lana ideal para las fiestas navideñas
Realeza
La reina Letizia lleva el vestido de lana midi ideal para lucir elegante y sofisticada en las cenas navideñas
Diciembre 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez