La Casa Real de Noruega revela nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald: FOTOS

Este 17 de diciembre, la Casa Real de Noruega dio a conocer nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald V, las fotografías fueron tomadas por la fotógrafa Kimm Saatvedt en el Salón de los Espejos del Palacio Real de Oslo.

Los reyes muestran una imagen magnífica con trajes de gala; sin embargo, la reina Sonia ha captado las miradas por lucir la tiara histórica de esmeraldas que perteneció a la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón.

La Casa Real de Noruega muestra nuevos retratos oficiales de la reina Sonia y el rey Harald

El lanzamiento de los nuevos retratos de los reyes de Noruega, son con motivo de la renovación de la página web oficial de la Casa Real, la primera en más de una década, y que pretende mostrar una imagen moderna y cercana al mundo.

Guri Varpe, jefa de comunicación del Palacio, ha explicado en Se og Hør que “la razón principal por la que hemos querido actualizar nuestra web ha sido la necesidad de una solución de publicación más moderna y fácil de usar.

Llevábamos utilizando la misma plataforma desde 2007, con una actualización en 2012, y aunque se habían hecho algunas adaptaciones, el tiempo transcurrido era mayor del que se puede esperar”. Varpe ha añadido que también buscaban “una imagen más actual” y que se han inspirado en “el diseño de la memoria anual” de la institución.

La tiara histórica que luce la reina Sonia en su nuevo retrato real junto a el rey Harald

En los nuevos retratos oficiales, la reina Sofía y el rey Harald muestran su complicidad y unidad como pareja y como jefes de Estado de Noruega, pero la tiara que lleva la reina consorte no ha pasado desapercibida.

Se trata de la tiara creada a principios de siglo XIX por el joyero francés Bapsat para la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, que combina diamantes y esmeraldas, en un hermoso diseño de motivos vegetales y arabescos.

Tras la muerte de Josefina, la tiara pasó por varios miembros de la realeza, hasta que llegó al joyero real de Noruega, por lo que actualmente está reservada a la reina Sonia, quien la ha convertido en su favorita, pues se ha convertido en un símbolo de tradición y elegancia para la monarquía noruega.

