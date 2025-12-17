Los 5 colores de sombras que arrasan este invierno y rejuvenecen la mirada al instante

Durante la temporada decembrina, el maquillaje se transforma en un aliado que no solo realza la elegancia y la belleza, sino que también captura la magia navideña a través de tonos vibrantes que iluminan y revitalizan nuestra imagen.

Las sombras de ojos toman especial protagonismo, pues buscamos una mirada más iluminada y juvenil para estas fiestas, con tonos estratégicos y pigmentos que ofrezcan mayor profundidad.

Te podría interesar: 6 tonos de pelo que no necesitan decoloración y son perfectos para rejuvenecer tu melena y rostro

Colores de sombras que son tendencia en invierno e iluminan la mirada al instante

Estos son los cinco colores de sombras que dominan la temporada y que, además de estar en plena tendencia, ayudan a restar años a la expresión.

Tonos cálidos con acabado metálico

Si deseas una mirada luminosa y favorecedora, los tonos dorados, cobres y champán se consolidan como los grandes protagonistas, gracias a sus acabados satinados que reflejan la luz con sutileza, suavizan las líneas de expresión y realzan la belleza de los ojos.

Sombras verde esmeralda

Para lograr un look navideño impactante, los verdes profundos se convierten en el aliado perfecto, ya que realzan de manera natural cualquier color de ojos y crean maquillajes intensos y magnéticos que no pasan desapercibidos.

Sombras en tonos borgoña

Los tonos vino y ciruela se consolidan como imprescindibles de la temporada, ya que aportan un aire romántico y elegante al maquillaje, con un matiz sensual y sofisticado que combina a la perfección con labios en tonos nude.

Sombras plateadas o gris perla

Este tono se ha convertido en uno de los más populares para las fiestas navideñas, especialmente para quienes buscan un look moderno con un sutil efecto futurista, que ilumina la mirada con dramatismo y elegancia.

Sombras con glitter

Si buscas un look navideño especial, el glitter sutil es la opción ideal para iluminar la mirada y elevar cualquier maquillaje. Aplicado sobre bases neutras, aporta un toque deslumbrante y elegante que realza los ojos sin excesos.

Elegir el color de sombras correcto puede transformar por completo la expresión del rostro y devolverle frescura a la mirada en segundos.

