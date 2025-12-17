El corte de pelo en tendencia: 5 versiones del corte bob que querrás lucir en 2026 para verte más joven y refinada

Si hay un corte que sabe reinventarse y estar en tendencia todo el tiempo, ese es el corte bob. En días recientes, varias han sido las celebridades que han optado por este estilo para sorprendernos en alfombras rojas, presentaciones o redes sociales; es por esta razón que muchos expertos ya están pronosticando que este 2026, que apuesta por ser un año de belleza sofisticada, el corte bob sea el gran solicitado en los salones de belleza. Gracias a que este corte es muy versátil, existen diferentes versiones del mismo que nos ayudan a diversificar la apariencia del corte, cuya longitud suele ir a la altura de la mandíbula.

Estos son los cinco cortes de pelo bob que te ayudarán a rejuvenecer, verte más refinada y joven.

Bob francés

El bob francés es una de las versiones más atemporales y modernas del clásico bob. Se lleva a la altura de la mandíbula o unos centímetros más abajo (esto dependerá de tu preferencia) y apuesta por lucir un acabado ligeramente despeinado con el objetivo de darle movimiento al pelo.

Por su estructura, este es el corte ideal si lo que buscas es verte más joven y sofisticada. Aunque puede verse bien en una melena ondulada, pues su objetivo es agregar volumen al pelo, la recomendación es adaptarlo a un pelo lacio para evitar el temido “efecto casco”.

Italian bob

Este corte es lo opuesto a su versión french. Este bob apuesta por tener una longitud mayor, alcanzando la altura de los hombros y apostando por un acabado pulido; por ello suele llevar las puntas rectas. Este corte queda perfecto en aquellas que desean proyectar una imagen sofisticada y refinada, pues suele asociarse con los cortes de pelo minimalistas.

A pesar de que es más largo, es un gran aliado para estilizar el cuello y suavizar las facciones.

Riviera bob

Inspirado en la estética del sur de Francia y la costa italiana, el Riviera bob es un corte que grita frescura a kilómetros de distancia. No es demasiado corto ni demasiado largo; cuenta con la longitud perfecta para ayudarnos a destacar la mandíbula y afinar el rostro. En su estructura cuenta con unas capas sutiles a la altura de las puntas, por lo que este no es un corte recto. Es el compañero ideal para casi todos los tipos de rostro y luce increíble con ondas o con la textura natural del pelo.

Bob texturizado

Este bob mantiene la base tradicional del corte bob; sin embargo, agrega textura en las puntas para evitar un efecto rígido y demasiado geométrico. Hailey Bieber se acaba de proclamar la nueva embajadora de este estilo gracias a que presumió recientemente en sus redes que este sería el look que la acompañaría lo que resta del 2025.

Si lo que estás buscando es un cambio notorio, pero sin que sea radical, este corte es la opción correcta.

Corte bob con capas

Si no quieres renunciar a la longitud de tu pelo, este bob es la alternativa perfecta para ti. El bob con capas agrega unas sutiles capas que le dan cuerpo y textura, pero no volumen. Este es el corte de pelo que evita que el pelo se vea pesado o sin vida, mientras agrega frescura y ligereza, pues por las mismas capas es que este estilo lleva mucho movimiento.

Esta idea es perfecta para aquellas que desean un corte versátil que las haga sentirse y lucir frescas y sofisticadas.

Este 2026 el corte bob no solo regresa para posicionarse como el corte de pelo en tendencia, sino que lo hace con versiones más favorecedoras, elegantes y naturales. Si quieres recibir el Año Nuevo con un cambio de imagen refrescante y sobrio, no olvides considerar estas opciones.