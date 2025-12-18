Peinados navideños: 5 estilos elegantes para pelo ondulado que te harán lucir sofisticada

Tener el pelo ondulado en la temporada navideña es una gran bendición. Sí, a lo largo del año, especialmente en la temporada de calor, muchas solemos renegar de nuestra melena voluminosa; sin embargo, en Navidad y Año Nuevo, contar con esta textura capilar tiene muchísimas ventajas.

Y es que las ondas suelen ser la base de muchos peinados y estilos festivos, así que aquellas que contamos con ellas de forma natural ya nos estamos ahorrando el paso de estilizar con ayuda de herramientas de calor.

Si tú eres de las que cuentan con esta textura o estás buscando inspiración para utilizarlas esta temporada de fiestas, inspírate con estos peinados navideños que no solo son sencillos de realizar, sino que son la opción más elegante que podrás llevar a tu cena en Navidad.

Diadema con trenzas

Si lo que deseas es proyectar un aire romántico y navideño sin verte infantil, este peinado es lo que estás buscando. Consiste en tomar dos secciones delgadas de la parte inferior de tu pelo, una de cada lado. Una vez que las has seleccionado, comienza a tejer una trenza sencilla y sujeta cada una con una liga. Recuerda que es importante que nazcan desde la parte trasera de la nuca, pues las vamos a pasar por encima de la coronilla para sujetarlas en el extremo opuesto. Cuando estén seguras, finaliza tu peinado remarcando tus ondas.

Chongo medio

Si eres amante de lucir el pelo suelto, pero quieres lucir otro estilo que deje ver que trabajaste sobre tu melena, esta alternativa es ideal. También conocido como half bun, este peinado aprovecha la textura de las ondas naturales para darle un aspecto desenfadado y romántico al peinado.

Para realizarlo, solo bastará tomar una sección de la coronilla y formar una coleta a la que le vas a realizar un nudo; esta sección la vas a asegurar con pasadores y posteriormente incorporar los extremos laterales de las orejas. Deja unos mechones libres y tendrás listo un peinado elegante y facilísimo.

Recogido desenfadado

Para esta idea vas a necesitar a tus ondas y una pinza de pelo grande. El primer paso a realizar es recoger tu melena como si fuera a hacer una coleta y darás un giro. Una vez realizado este paso, vas a hacer el movimiento de U con la coleta enroscada y en dirección a la nuca; en este paso vas a sujetar el pelo con ayuda de la pinza. Una sección de pelo quedará recogida por la pinza; la que queda suelta, acomódala hasta que logres que luzca como un chongo desenfadado.

Coleta baja con moño

La coleta baja es un peinado clásico, sencillo y elegante que se adapta a la perfección a esta temporada. Realizarlo es sumamente sencillo; con la ayuda de un cepillo y peine, realiza una coleta baja, procurando que la parte sujeta quede perfectamente pulida. Una vez que aseguraste con ayuda de una liga, acomoda tus ondas, remárcalas o péinalas con cremas o aceites capilares para darles vida, definición y movimiento. Complementa tu peinado con un lindo y coqueto moño que combine con tu atuendo.

Bouncy soft curls

Muchas veces, apostar por un estilo relajado es lo más sencillo, y si tú no estás de humor para estar peinando después de preparar la cena puedes apostar por realizarte unas ondas bien definidas. Para esta idea dependerá mucho el tipo de onda que tengas, pero la intención es lograr definirlas para que caigan de forma saludable y con movimiento sobre nuestra espalda.

Hay quienes apuestan por realizar un Bouncy Soft Curls, el cual busca crear ondas flexibles con ayuda de herramientas de calor para un look glamuroso y muy natural.

El pelo ondulado puede convertirse en un gran aliado al momento de querer lucir peinados navideños elegantes y refinados. No escondas más tu textura y sácale provecho a las ondas naturales de tu melena probando alguna de estas ideas.