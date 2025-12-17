Meghan Markle y el príncipe Harry confirman su nuevo proyecto, ¡está relacionado con el cine!

Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a ser protagonistas de los titulares internacionales; sin embargo, en esta ocasión no por declaraciones polémicas o apariciones públicas, sino por el nuevo proyecto que tienen entre manos y el cual tiene relación directa con el cine.

De acuerdo con información de “People”, la pareja confirmó que está trabajando en la adaptación cinematográfica de un famoso libro. Con esta producción, los duques de Sussex reafirman su asociación con Netflix y dejan clara su intención de seguir trabajando en la industria del entretenimiento, pues esta no es la primera vez que Meghan y Harry se relacionan con este campo.

¿Qué película es la que Meghan y Harry harán?

A través de su casa productora, Archewell Productions, la pareja participará en la producción ejecutiva de la adaptación del libro “The Wedding Date” (2018), una novela romántica escrita por Jasmine Guillory que se volvió un fenómeno dentro de la comunidad lectora a nivel internacional.

La historia gira en torno a Alexa Monroe y Drew Nichols, quienes, tras un encuentro inesperado, terminarán en una cita falsa que los llevará a desarrollar un vínculo que ninguno de los dos apostaría que sucedería.

Meghan y Harry fortalecen su relación con Netflix

Aunque hace unos meses circuló un rumor sobre posibles extensiones con el monstruo del streaming, esta producción llegará para confirmar que su asociación sigue intacta. De acuerdo con el citado medio, este movimiento forma parte de una estrategia en la que Meghan y el príncipe Harry buscan consolidar una presencia fuerte en el mundo del entretenimiento y la producción.

Desde que los duques de Sussex firmaron su acuerdo millonario con Netflix, han producido documentales, series y contenidos que combinan temas sociales, propuestas culturales e historias personales, como el más reciente especial navideño de Meghan.

Los duques apuestan por productos e historias cercanas

A diferencia de sus proyectos anteriores, que se destacaron por contar con un tono testimonial o documental, esta película llega como una propuesta fresca. La historia es una comedia romántica de actualidad, pensada para conectar con el público desde la emoción y para que se sienta identificado, pues es una narrativa cotidiana que podría suceder a cualquiera de nosotros.

Este no es el único proyecto audiovisual y reciente que los duques han anunciado. Hace tan solo unos días, Meghan Markle, a través de su cuenta de Instagram, celebraba el estreno internacional de “Cookie Queens”, película en la que los duques y su productora trabajaron con la directora Alysa Nahmias. La cinta, que habla sobre la vida de las Girl Scouts, llegará al Festival de Cine de Sundance el próximo mes de enero.

El nuevo proyecto cinematográfico de Meghan Markle y el príncipe Harry confirma que su etapa como productores sigue expandiéndose. Con esta adaptación romántica, queda clara la intención de los duques de sumarse a la ola de casas productoras que buscan llevar a la pantalla historias que conecten con el público actual y no solo documentales o realities.