¿Mette-Marit podría enfrentar un trasplante de pulmón? Esto sabemos sobre la salud de la Princesa Heredera

Este viernes 19 de diciembre, La Corte Real de Noruega ha revelado el delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit, quien podría someterse a un trasplante de pulmón, debido a complicaciones con su enfermedad.

La esposa del príncipe heredero Haakon de Noruega, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018, desde entonces ha tenido que imponer restricciones a su estilo de vida y funciones como miembro activo de la realeza.

Mette-Marit de Noruega podría someterse a un trasplante de pulmón por su fibrosis pulmonar

En octubre de este año, tuvo que retirarse de la vida pública para someterse a rehabilitación pulmonar; sin embargo, todo indica que su salud no ha mejorado, y se encuentra en un punto crítico.

“Durante el otoño se han realizado varias pruebas que muestran un claro empeoramiento de la salud de la Princesa Heredera. Por ello, los médicos del Hospital Universitario de Rikshospitalet han iniciado el proceso hacia una evaluación para una posible cirugía de trasplante de pulmón”, dice un comunicado del Palacio Real.

Are Martin Holm, profesor y jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet, dijo: “Estamos llegando al punto en que será necesario un trasplante de pulmón y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento. Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo la princesa heredera será puesta en la lista de espera para trasplante de pulmón”.

¿Qué dijo Mette-Marit sobre su diagnóstico de fibrosis pulmonar?

Mette-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018, en ese entonces, la princesa heredera expresó su deseo de mejorar para continuar con su trabajo y responsabilidades dentro de la familia real.

“Durante varios años, he tenido problemas de salud de forma regular, y ahora sabemos más sobre cuáles son. Aunque tal diagnóstico limitará mi vida en ocasiones, me alegra que la enfermedad se haya descubierto tan pronto. Mi objetivo sigue siendo trabajar y participar en el programa oficial tanto como sea posible”.

Un año después, la esposa de Haakon de Noruega se sinceró sobre cómo la enfermedad había transformado su calidad de vida: “Estoy agotada más rápido que antes, así que hoy tengo que cuidarme más que antes”.

La fibrosis pulmonar, es una enfermedad crónica donde el tejido de los pulmones se vuelve rígido, causan problemas para respirar, ya que el tejido sano también se llena de pequeñas cicatrices.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la enfermedad, y no existe cura, aunque sí tratamientos que pueden aliviar los síntomas.