¿Dónde y cuándo ver la secuela de Gossip Girl? Así será el regreso de Blair Waldorf

La autora de Gossip Girl prepara una secuela centrada en Blair Waldorf, ambientada 20 años después de la serie original.

Febrero 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

A 14 años de su final, Gossip Girl sigue siendo un fenómeno cultural: la serie no solo marcó a toda una generación, también lanzó a varias estrellas, y hasta tuvo un intento fallido de secuela en HBO que se basó en los libros de Cecily von Ziegesar, autora de las 14 novelas basadas en las complicadas vidas de Serena y Blair.

Ahora, Cecily ha confirmado que está trabajando en una nueva secuela basada en Blair Waldorf, que además contará también con su adaptación a la pantalla, ¿estás lista para volver al Upper East Side?

Autora de Gossip Girl prepara secuela basada en Blair Waldorf

Según informó Deadline, Cecily von Ziegesar trabaja en un nuevo capítulo de su icónica obra Gossip Girl, centrado en Blair Waldorf, personaje interpretado por Leighton Meester, y que estaría ambientado 20 años después de la historia original.

Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la trama, se sabe que Blair estaría atravesando una fuerte crisis de los 40, rodeada de la socialité neoyorquina, donde volverá a abrirse en la feroz cadena alimenticia de Upper East Side.

El libro tiene fecha tentativa de publicación para el verano de 2027 y ya está confirmado que estará adaptada a la pantalla, aunque no se sabe si Leighton estaría dispuesta a regresar como Blair, y si algunos de los personajes antiguos como Chuck Bass, formarán parte de su nueva historia en la Gran Manzana, donde probablemente tendrá que sobrevivir a una gran serie de rivalidades, ¿será de nuevo con Serena van der Woodsen?

Blair Waldorf y Chuck Bass

Blair Waldorf y Chuck Bass

James Devaney/WireImage

La adaptación de la secuela de Blair Waldorf a la pantalla

Los derechos de cine y TV siguen en manos de la productora Alloy Entertainment, responsables también de otros éxitos juveniles como The Vampire Diaries y Pretty Little Liars; sin embargo, aún no se sabe si esta nueva adaptación estará en formato de serie o película, lo que sí es un hecho, es que los fans esperan que Leighton se ponga de nuevo la tiara de Queen B.

Gossip Girl
Melisa Velázquez
