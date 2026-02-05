Entretenimiento
Realeza
Moda
Belleza
Horóscopos
Viajes
Bienestar
facebook
twitter
instagram
pinterest
youtube
Menú
Entretenimiento
Realeza
Moda
Belleza
Horóscopos
Viajes
Bienestar
facebook
twitter
instagram
pinterest
youtube
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Gossip Girl
Entretenimiento
¿Dónde y cuándo ver la secuela de Gossip Girl? Así será el regreso de Blair Waldorf
La autora de
Gossip Girl
prepara una secuela centrada en Blair Waldorf, ambientada 20 años después de la serie original.
Febrero 05, 2026
·
Melisa Velázquez