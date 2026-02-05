Suscríbete

Así será el regreso de Blair Waldorf en secuela de Gossip Girl
¿Dónde y cuándo ver la secuela de Gossip Girl? Así será el regreso de Blair Waldorf
La autora de Gossip Girl prepara una secuela centrada en Blair Waldorf, ambientada 20 años después de la serie original.
Febrero 05, 2026
Melisa Velázquez