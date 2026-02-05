¿Quién es Pieter Mulier? Todo lo que sabemos del nuevo director creativo de Versace

Este jueves 5 de febrero, Versace ha revelado el comienzo de una nueva etapa con el nombramiento de Pieter Mulier como su nuevo director creativo, marcando un giro en su proyección dentro del lujo contemporáneo.

El diseñador belga Pieter Mulier, que fue el primero en dirigir Alaïa desde la muerte de su fundador en 2017, dejará la firma para asumir el cargo a partir del 1 de julio, iniciando una nueva etapa en la maison italiana.

Te podría interesar: Trabajó con Versace pero terminó sumida en la tragedia: quién fue Elena de Borbón, tía de Felipe VI

Pieter Mulier es el nuevo director creativo de Versace

A través de un comunicado, Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace, dio a conocer la noticia que está por escribir un nuevo capítulo en la historia de la firma italiana que fue adquirida por el Grupo Prada a principios de diciembre, por un valor de 1.375 millones de dólares.

“Al considerar la adquisición de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para el puesto de diseñador de la marca. Estamos encantados de emprender este viaje juntos”.

Pieter Mulier asumirá la dirección creativa tras la salida de Dario Vitale, quien dejó el cargo en diciembre, después de suceder brevemente a Donatella Versace, al frente de la casa desde 1997.

Pieter Mulier en la pasarela de Calvin Klein en 2017 Fernanda Calfat

¿Quién es Pieter Mulier, el nuevo director creativo de Versace?

Pieter Mulier nació en 1979 en Bélgica, y ha construido una trayectoria extensa en el mundo de la moda, luego de estudiar arquitectura y diseño en Bruselas, donde fue descubierto por el diseñador Raf Simons.

Durante más de dos décadas Mulier se convirtió en la mano derecha de Simons, ocupando puestos creativos clave en firmas como Jil Sander, Christian Dior y Calvin Klein.

Finalmente se separaron y Mulier fue director creativo de la maison Alaïa durante cinco años, donde revitalizó la marca con una estética contemporánea y éxitos comerciales, con piezas que marcaron tendencia, y que ahora se busca que haga los mismo en Versace, regresando la frescura y modernidad que caracterizaron a la marca desde su fundador Gianni Versace.

Te podría interesar: El drama familiar que dejó Gianni Versace tras su muerte