¿Regreso al estilo royal? Meghan Markle luce un look de su vida en la realeza en Instagram

Meghan Markle se casó con el príncipe Harry el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, desde entonces, ambos trabajaron como miembros activos para la corona, hasta el 2020, año en el que decidieron renunciar para mudarse a Montecito, California.

Sin embargo, Meghan nos ha recordado que alguna vez fue una royal, al lucir un vestido que llevó en 2018 durante una gala benéfica a la que acudió con su esposo Harry, y el príncipe William y Kate Middleton.

Meghan Markle luce vestido de su época como “royal” para promocionar su nuevo proyecto de San Valentín

Fue este 4 de febrero cuando Megan compartió en el perfil oficial de su marca de estilo de vida, As Ever, una fotografía para promocionar su nuevo proyecto de chocolates de San Valentín, donde lució el mismo vestido que llevó en 2018 durante un compromiso real.

En la imagen, Meghan sostenía un ramo de globos rojos, que estaban atados al final alrededor de un tarro de mermelada de su marca As Ever, luciendo un vestido azul strapless de la firma Roland Mouret, que se caracteriza por su textura floral, que da un toque romántico a su look, al combinarla con bailarinas de color rojo.

La duquesa de Sussex ya había estrenado este vestido en la Cena de la Fundación Real en Londres en noviembre de 2018, evento al que asistió junto al príncipe Harry, el príncipe William y Kate Middleton.

En ese momento, el príncipe Harry y Meghan acababan de casarse y trabajaban como miembros de la realeza, y ella esperaba a su primer hijo, el príncipe Archie, que ahora ya tiene 6 años.

Una foto compartida en redes sociales por el cantautor Tom Walker, mostraba que Meghan llevaba su larga melena suelta y su característico maquillaje luminoso, luciendo radiante durante sus primeros meses de embarazo.

“Tuve el absoluto honor de actuar y conocer al Duque y la Duquesa de Cambridge y al Duque y la Duquesa de Sussex en la cena anual @kensingtonroyal #RoyalFoundation”, escribió Walker al compartir cuatro fotos del evento, incluyendo a él con William y Kate. “Gracias al talentoso @thatsingingbird de @wearefulleffect por acompañarme en mi última canción”.

I had the absolute honour of performing for and meeting The Duke and Duchess of Cambridge & The Duke and Duchess of Sussex for the annual @kensingtonroyal #RoyalFoundation dinner. Thanks to the talented @thatsingingbird from @wearefulleffect for joining me for my last song. pic.twitter.com/71qQBcl2yg — Tom Walker (@IamTomWalker) November 16, 2018

Otra foto de Meghan con el vestido sin tirantes de Roland Mouret fue compartida en la página de Instagram de As ever el 26 de enero, la foto en blanco y negro se compartió en un carrusel.

Allí, la duquesa de Sussex estaba promocionando el lanzamiento de la colección San Valentín de As Ever con cremas de frutas con sabor a fresa y frambuesa, y llevaba el pelo igual que en el primer giro de su vestido, pero se puso gafas de sol y sonrió con el ramo de globos.

