Meghan Markle apuesta por el amor propio con su nueva colección de chocolates

La marca de estilo de vida de Meghan Markle, As Ever, ha anunciado una colaboración con el chocolatero Compartés, con una colección de edición limitada de chocolates para el Día de San Valentín.

La colección especial de estos chocolates será lanzada el próximo 31 de enero, y constará de barras de chocolate elaboradas de forma artesanal en el taller de Compartés en la ciudad de Los Ángeles.

A través de su perfil de Instagram, la duquesa de Sussex anunció el 26 de enero que estaba por lanzar una dulce sorpresa, un día después, la marca de chocolates Compartés, dio a conocer parte de la colección de chocolates.

Este lanzamiento marca la segunda colaboración de Meghan y la chocolatera, la primera fue en 2025 con un éxito rotundo, pues la edición limitada se agotó a los pocos minutos de su lanzamiento.

El sábado 31 de enero, As ever lanzará una selección de chocolates de edición limitada en colaboración con Compartés, con la Signature Chocolate Collection, que se vende por 62 dólares.

El trío incluye la Barra de Chocolate Negro con Untable de Frambuesa y Sal Marina, la Barra de Chocolate con Leche con Galletas de Mantequilla y Polen de Abeja, y la Barra de Chocolate Blanco con Chispas de Flores y Corazones de Cáñamo.

Dos opciones adicionales completan la edición: el dúo de chispitas de chocolate blanco y flores y el dúo de cremas de chocolate negro y frambuesa, este último combinando la barra con la mermelada inspirada en la receta original de cocina casera de Meghan.

As Ever, la marca de estilo de Meghan Markle

Meghan lanzó su marca As Ever en marzo de 2025 como una línea seleccionada de productos alimentarios estables en estantería, incluyendo mermeladas, tés, mezcla para galletas, chispas de flores y más, conectando con sus pasiones.

Meghan compartió esos intereses en su ya desaparecido blog de estilo de vida, The Tig, donde una vez escribió una reflexión sobre San Valentín titulada “Sé tu propio San Valentín”.

La publicación, escrita un año antes de que conociera al príncipe Harry, hace eco de la última colección de Meghan, inspirada en su “amor por los gestos considerados y los regalos significativos” y destinada a “crear momentos cálidos con seres queridos.”

“Quiérete, mítate, honlárate y celébrate”, continuó. “Sé tu propio Valentín hermoso, querido, querido y divertido. Te lo mereces.”

“Cocina esa cena preciosa aunque estés solo, ponte tu ropa favorita, cómprate flores y celebra el amor propio que a menudo se complica cuando nos centramos en lo que no tenemos”.

