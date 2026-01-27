¿Inesperada noticia en As Ever by Meghan? La esposa de Harry anuncia nuevos horizontes para su línea

Hace algunos días se dio a conocer la noticia de que la tercera temporada de “With Love, Meghan”, no llegaría a Netflix, y aunque no muchos aseguran que se debió a la baja audiencia, otros aseguran que Meghan Markle decidió cancelar la serie para enfocarse en otros proyectos.

De acuerdo con medios internacionales, la duquesa de Sussex dará prioridad a su marca de estilo de vida “As Ever”, para la que ya estaría preparando nuevos productos para su lanzamiento en la página oficial de la marca.

Te podría interesar: ¿Seguirá sus pasos? Meghan Markle revela si la princesa Lilibet se unirá a las Girls Scout cuando crezca

Meghan Markle se centra en su marca de estilo de vida As Ever

Fue el 17 de febrero de 2025 cuando la esposa del príncipe Harry anunció el lanzamiento de su marca As Ever, con un reel en Instagram:

“Como siempre, esencialmente significa lo que siempre ha sido”, explicó. “Y si me has seguido desde 2014 con el Tig, sabes que siempre me ha encantado cocinar, hacer manualidades y jardinería. Esto es lo que hago y no he podido compartirlo contigo de la misma manera en los últimos años, pero ahora puedo”.

En su antiguo blog, The Tig, escribía regularmente sobre buena comida, moda, belleza y viajes, lo que ha transformado en una marca de estilo de vida muy exitosa, y que hará de su prioridad este 2026, lanzando nuevos productos.

De acuerdo con la solicitud inicial de marca registrada presentada en febrero de 2024, el negocio de Meghan venderá artículos de decoración para el hogar y de cocina, incluyendo decantadoras, aros para servilletas, cubiertos, manteles individuales y servilletas, e incluso libros de cocina.

También ofrecerá muchas opciones comestibles saludables: “gelatinas, mermeladas, mermeladas, conservas de frutas, aceites y grasas comestibles, y conservas, cremas de verduras, de legumbres, de frutos secos, de ajo, de sésamo, de lácteos, de frutos secos, de frutos secos, de frutos secos”.

Otras solicitudes de marca presentadas en marzo de 2024 revelan que la empresa también venderá productos cosméticos, fragancias, papelería, papel pintado, equipos de yoga y material de jardinería.

¿Cuáles son los nuevos productos de la marca As Ever de Meghan Markle?

El pasado 13 de enero, Meghan reveló que a su marca se sumarían dos nuevos productos: miel de salvia y más té, e inesperadamente, un marcapáginas de cuero, que ya se encuentra agotado.

También se confirmó que cada temporada se lanzarían nuevos productos, y el 26 de enero Meghan compartió en el Instagram oficial de la marca un mensaje que deja ver que muy pronto lanzará algo nuevo.

“Mañana, retomamos algo dulce. Un sabor que vale la pena esperar. Otro por el que vale la pena volver. Regístrate para no perdértelo”, escribió.

En sus historias de Instagram, ha señalado que la sorpresa será revelada en punto de las 11:00 de la mañana de este 27 de enero.

