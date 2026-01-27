¿Seguirá sus pasos? Meghan Markle revela si la princesa Lilibet se unirá a las Girls Scout cuando crezca

Meghan Markle sorprendió al mundo al compartir un dato personal y sumamente entrañable que involucró a su hija menor, la pequeña princesa Lilibet. Durante su paso por el Festival de Cine de Sundance, donde acudió acompañada por su esposa, el príncipe Harry, quienes estrenaron la película que produjeron con la directora Alysa Nahmias, la duquesa de Sussex fue cuestionada sobre la posibilidad de que Lilibet siguiera sus pasos y se uniera a las Girl Scouts como ella misma lo hizo en su infancia.

La respuesta de Meghan fue honesta y conmovedora, dejando claro que la crianza que ella y el duque están dando a sus hijos se basa en permitirles tomar sus propias decisiones.

Meghan y Harry hacen su debut en Sundance

El pasado 25 de enero, Meghan asistió acompañada del príncipe Harry al estreno del documental “Cookie Queens” en el Festival de Cine de Sundance, realizado en Park City, Utah.

Durante su paso por la alfombra roja, la duquesa se acercó a responder algunas preguntas a diversos medios, atendiendo la particular duda sobre el futuro de su hija en la organización de las Girl Scouts. Meghan confesó que “es interesante, creo que continuaremos explorando lo que se cuenta bien”, dejando claro que su interés no es “imponer” a la pequeña princesa una tradición u obligarla a seguir sus pasos, sino dejarla que ella tome la decisión de incorporarse a este grupo si así lo desea.

En sus declaraciones, Meghan también dejó claro el valor emocional que el proyecto, dirigido por Alysa Nahmias, tiene no solo con ella, sino con las niñas alrededor del mundo, quienes tienen derecho a consumir contenido con el que puedan sentirse identificadas.

Meghan Markle y el príncipe Harry posan junto al director del Festival de Cine de Sundace, Eugene Hernandez, la directora de “Cookie Queens”, Alysa Nahmias, y Amy Redford. Neilson Barnard/Getty Images for Sundance Film Festival

Meghan Markle y su paso por las Girls Scout

La relación que Meghan Markle tiene con las Girl Scouts va más allá de la película, pues la propia duquesa fue parte de esta organización cuando fue pequeña. En su infancia en California, su madre Doria Ragland fue líder de tropa de su grupo, haciendo inevitable que la ahora duquesa quisiera unirse a su madre y sus amigas.

En diversas entrevistas, Meghan ha afirmado que su paso por las Scouts fue importante para su desarrollo personal, reconociendo que su confianza y liderazgo se cimentaron en esta temporada, valores que sigue manteniendo y que buscó que se reflejaran en el filme.

¿De qué trata la película de Meghan Markle y el príncipe Harry?

“Cookie Queens” es una película producida por Archewell Productions, la casa productora de los duques, y dirigida por la cineasta estadounidense Alysa Nahmin que sigue a cuatro niñas que pertenecen a las Girl Scouts. Su misión es vender la mayor cantidad de galletas, para convertirse en las reinas de esta tradición tan típica de Estados Unidos.

Aunque Meghan Markle señaló que el año próximo la princesa Lilibet alcanzaría el mínimo de edad para sumarse a las Girl Scouts como “Margarita”, ha dejado claro que tanto ella como el príncipe Harry promueven una crianza en la que sus hijos cuentan con opciones, mas no imposiciones respecto a la elección de caminos “por tradición”, y aunque sería muy emotivo ver a Lilibet recorrer un camino similar al de su madre en su infancia, no es algo que ya sea seguro.

Lo que sí es probable es que el documental de “Cookie Queens” llegue a nuestras pantallas a través de plataformas como Netflix o Amazon luego de su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance.