De las uñas cortas a las largas: 5 diseños de uñas para lucir un manicure elegante en San Valentín

Estamos a diez días de celebrar San Valentín y muchas de nosotras aún estamos buscando ideas para apostar por un manicure elegante, femenino y refinado para una de las temporadas más románticas que tiene el año.

Si aún estabas buscando la inspiración perfecta para encontrar esa propuesta que te haga decir “estas son las uñas que quiero”, llegaste al lugar correcto, pues como tú estamos en la constante búsqueda de ideas para llevar unas uñas de San Valentín muy especiales este año. Ya sea que apuestes por uñas cortas o largas, estos cinco diseños de uñas te harán lucir un manicure elegante este 14 de febrero.

Polka hearts

Ya hemos platicado sobre la tendencia del uso de acetatos, y esta idea recurre a ellos para apostar por un diseño de uñas creativo y diferente. Sobre una base de efecto ojo de gato en color rojo, el patrón de lunares tradicional de las polka dot nails es sustituido por pequeños corazones de acetato holográficos para lograr un diseño de uñas refinado y sumamente femenino.

Uñas cortas

Las uñas cortas no tienen por qué excluirse de los diseños creativos en esta temporada de San Valentín. Este diseño recurre al uso de los colores típicos de la festividad, siendo el rosa y el rojo los que mayor protagonismo adquieren. Para esta propuesta estamos viendo decoración a mano alzada combinada con un patrón de lunares en forma de corazón, así como la romántica inicial de tu persona especial. Este diseño no es para cualquier persona, sino para aquellas que son fanáticas del romance.

Uñas minimalistas

Si lo tuyo es lo discreto y no eres muy fanática de apostar por diversos patrones en todas las uñas, esta propuesta se convertirá en tu favorita. Sobre una base blanca lechosa vas a colocar pequeños corazones en color rojo; estos no siguen un patrón en específico, sino que se colocan de forma individual en cada uña, logrando un diseño muy sencillo, pero no por eso carente de elegancia y creatividad.

Uñas con acetatos

Sí, los acetatos están reinando la temporada y no hay mejor forma que apostar por ellos en color rosa y sobre una base en tono nude. Esta propuesta es ideal para aquellas mujeres que buscan un diseño de uñas discreto, pero que a simple vista transmita la emoción de la temporada. Puedes apostar por ellas en cualquier forma de uñas, desde cuadradas hasta almendradas, largas o incluso cortas, y esa versatilidad es la que las ha convertido en una de las favoritas de las uñas de San Valentín.

Uñas efecto cromo

¿Qué sería del Día de los Enamorados sin un diseño de uñas con efecto cromado? Y es que el polvo espejo en color rojo aporta a las uñas un acabado reflejante sumamente elegante que todas queremos lucir sobre nuestras manos. Puedes apostar por este efecto de color en su versión uniforme o jugar con los diseños y trazos para crear una propuesta creativa y con elementos muy románticos como los corazones.

Ya sea que apuestes por unas uñas cortas o largas, estos cinco diseños de uñas para lucir un manicure elegante en San Valentín serán la apuesta que estabas buscando para conquistar corazones durante una de las temporadas más románticas del año. Si aún no agendas una cita con tu manicurista, te recomendamos hacerlo a la brevedad, pues estamos a escasos días de celebrar el 14 de febrero.