Manicure 2026: 5 diseños de uñas que sí rejuvenecen después de los 40

Las uñas que rejuvenecen no son las más llamativas, sino esas que se sienten más como tú.

Febrero 04, 2026 • 
Karen Luna
Manicure 2026: 5 diseños de uñas que sí rejuvenecen después de los 40.

A partir de los 40, las uñas sí pueden sumar o restar años y no, no se trata de esconder la edad, sino de elegir diseños que hagan que las manos se vean más frescas. En 2026 el manicure se vuelve más divertido, pero bien pensado, con propuestas que rejuvenecen sin verse infantiles ni exageradas.

Estas son las 5 tendencias de uñas que sí funcionan después de los 40 y que vamos a ver por todos lados este año.

Uñas francesas con base rosa

La francesa clásica se sacude el blanco de siempre, en 2026 la base rosa suave con punta roja se vuelve la versión más chic. El rosa empareja el tono de la piel y el rojo da luz inmediata a las manos, es elegante, femenina y tiene ese toque moderno que se ve caro sin esfuerzo.

Nail art artístico con estrellas

Aquí hablamos de una estrella pequeña, bien colocada, casi como si fuera una firma. Este tipo de nail art artístico rejuvenece porque rompe la rigidez del manicure tradicional y transmite personalidad. Se ve creativo, pero limpio, ideal si quieres algo diferente sin exagerar.

Uñas almendra con corazones

La forma almendra estiliza los dedos (y eso ya suma puntos) y con mini corazones, en tonos suaves o discretos, aportan un aire romántico y actual. No es un diseño infantil si se hace con sutileza; al contrario, da un look fresco que suaviza visualmente las manos.

Manicure coreano

El manicure coreano sigue creciendo en 2026 porque entiende algo clave; menos es más. Acabados jugosos, colores translúcidos y brillo saludable hacen que las uñas se vean naturales, además de bien cuidadas. ¡Este estilo rejuvenece porque imita las uñas sanas!

Uñas cortas bien pulidas

Sí, las uñas cortas son tendencia y además rejuvenecen, se ven modernas, prácticas, además de elegantes. Cuando están bien limadas y con un color pensado, dan una imagen fresca. En 2026, llevarlas cortas no es falta de estilo, es seguridad.

Karen Luna
Karen Luna
