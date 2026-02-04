Suscríbete
Realeza

La Casa Real de Noruega toma medidas drásticas con Mette-Marit por su relación con Epstein

Los vínculos de Mette-Marit con Jeffrey Epstein y el juicio de su hijo Marius Borg han llevado a la Casa Real a tomar decisiones que la perjudican.

Febrero 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Princesa Mette-Marit de Noruega

Las medidas que la Casa Real de Noruega ha tomado con Mette-Marit por sus relaciones con Jeffrey Epstein

Getty Images

La princesa heredera Mette-Marit, ha tenido un fin de semana polémico, pues sus vínculos con Jeffrey Epstein quedaron expuestos cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer los últimos documentos relacionados con el caso Epstein.

Sumado el juicio de su hijo Marius Borg, acusado por 38 delitos, que incluyen abuso sexual, la Casa Real de Noruega no ha tenido más remedio que actuar en medio del escándalo, tomando decisiones que debilitan la posición de Mette-Marit dentro de la monarquía.

Las medidas que la Casa Real de Noruega ha tomado con Mette-Marit por sus relaciones con Jeffrey Epstein

La Casa Real de Noruega ha cancelado a última hora el viaje privado de Mette-Marit, una decisión tomada en medio de la presión mediática y la crisis institucional que rodea a la princesa, y que coincide con el inicio del juicio contra su hijo Marius Borg.

Varios medios noruegos confirman que Mette-Marit permanecerá en el país en un momento crítico, marcado por el proceso judicial de su hijo y la polémica reavivada por la difusión de sus mensajes con Jeffrey Epstein, considerada la etapa más difícil de su trayectoria en la Casa Real.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit.jpg

Las medidas que la Casa Real de Noruega ha tomado con Mette-Marit por sus relaciones con Jeffrey Epstein

Getty Images

La Casa Real de Noruega deshabilita los comentarios en sus redes sociales

Por otra parte, la institución también ha decidido deshabilitar los comentarios en sus perfiles de redes sociales oficiales, pues debido al descontento del pueblo, se han llenado de comentarios ofensivos contra la Casa Real, en especial a sus futuros reyes.

Desde el departamento de comunicación de la Casa Real se ha emitido un breve comunicado para justificar esta decisión: “Hay muchos comentarios que violan nuestras pautas éticas y, por lo tanto, consideramos correcto cerrar temporalmente algunos de nuestros campos de comentarios en Instagram y Facebook”, han explicado.

La Casa Real busca proteger a Mette-Marit y limitar su exposición pública mientras el juicio contra su hijo, acusado de decenas de delitos graves, y el escándalo vinculado a Epstein amenazan seriamente la imagen de la monarquía.

Para muchos, el futuro de la monarquía Noruega se encuentra en riesgo, pues Mette-Marit nunca ha tenido la aprobación total de la población como su futura reina, pues la gran mayoría no la quiere.

Por otra parte, muchos aseguran que Haakon de Noruega también ha perdido popularidad, y que podrían pedirle que abdique en favor de su hija Ingrid Alexandra; sin embargo, también se teme que sea demasiado joven para ascender al trono.

Mette-Marit
Melisa Velázquez
