¿Cómo atraer la prosperidad? 5 rituales infalibles para atraer el dinero este Año del Caballo de Fuego

El próximo martes 17 de febrero estaremos celebrando el Año Nuevo Chino marcado como el Año del Caballo de Fuego, un ciclo de combinación poderosa dentro de la tradición asiática que no solo representa impulso valentía y transformación, sino que también habla sobre la expansión material y de riqueza.

Gracias a los elementos que conformarán este año lunar es que muchos nos podremos ver favorecidos en cuanto a economía, prosperidad y abundancia, especialmente si ponemos en práctica estos rituales infalibles para atraer el dinero este año del caballo de fuego. Así que si lo que estás buscando es generar una conexión especial con la energía del dinero, es mejor que tomes nota de estos sencillos pero muy efectivos rituales.

Ritual del sobre rojo

Este es uno de los símbolos y elementos más importantes dentro de la concepción de la prosperidad en la cultura asiática, principalmente china. Para este ritual deberás conseguir un sobre en color rojo y colocar dentro de él un billete, sin importar el tipo de denominación, junto a un papel en el que escribas la intención económica que tienes para este año, por ejemplo: “Soy próspera y vivo sin preocupaciones financieras”. Recuerda que este mensaje siempre debe de estar escrito en presente y en forma positiva.

Una vez que tengas listo tu sobre deberás guardarlo en un espacio especial en el que contengas objetos muy importantes para ti.

Ritual de los sobres rojos. Pexels

Limpieza energética en tu espacio de trabajo

La limpieza es el pilar de todos los rituales, este no solo es importante para que se cumplan las cosas que queremos materia, sino que también resulta vital para hacer que la energía fluya y nos favorezca. Es por esta razón que el primer ritual que debes poner en práctica antes que cualquier otro es una limpieza de tu espacio físico laboral, esto incluye ordenar papeles, tirar lo que ya no te sirve o limpiar superficies, pero no con cualquier limpiador.

En un trapo limpio vas a agregar un poco de agua y vinagre con unas gotas de aceite esencial de canela, esta mezcla te ayudará a abrir caminos y despejar bloqueos económicos que tengas. Recuerda que un espacio limpio y ordenado siempre va a hacer que el dinero fluya mejor.

Ritual de limpieza en tu zona de trabajo. ThisIsEngineering / Pexels

Ritual del elemento fuego con vela

El fuego es el elemento que rige este año es por ello que realiza rituales con velas va a ser sumamente poderoso. Para este ritual necesitas una vela en color rojo o si puedes conseguir una dorada mucho mejor.

Ya sea que la prendas el martes 17 de febrero o el viernes de esa semana vas a colocar frente a ella una moneda o un objeto que represente mucho valor para ti, puede ser un anillo, un cuarzo, una piedra o una joya.

Mientras enciendes la vela vas a repetir afirmaciones relacionadas con la abundancia, como por ejemplo, “soy un imán para el dinero”, “la prosperidad llega a mí de formas inesperadas” o “vivo sin preocupaciones ni limitantes económicas”. Deja que la vela se consuma por completo y ten fe en que tu intención será escuchada.

Ritual con vela Pexels

Ritual de activación y movimiento

Aunque no lo creas, el movimiento físico nos ayuda a conectar con una energía de intención muy poderosa. Recuerda que el caballo es un signo que necesita de acción así que este año nuevo tendrás que caminar por lo menos 15 minutos en un entorno en el que tu mente se encuentre en paz mientras visualizas cómo logras avanzar hacia tus metas económicas y las cumples.

Este ritual es importante pues no se trata solamente de imaginar cosas sino de conectar realmente tu cuerpo físico con la intención, así que concéntrate mientras lo realizas para que realmente veas cambios favorecedores.

Ritual de movimiento. Pexels

Ritual de agradecimiento

Para el universo no hay magia más poderosa que la gratitud así que antes de dormir este Año Nuevo escribe en una hoja tres cosas por las que te sientas sumamente agradecida y que tengan relación con el dinero o la estabilidad. No importa si estás o no han ocurrido, la intención es que agradezcas como si ya fueran tuyas.

Ritual de agradecimiento Pexels

El Año del Caballo de Fuego será un periodo importante por todos los beneficios que va a propiciar a nivel energético. Si este Año Nuevo Chino deseas conectar con la energía de la prosperidad, deja de preguntarte cómo atraer la abundancia y mejor pon en práctica estos rituales infalibles para atraer el dinero este ciclo lunar.