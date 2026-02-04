Suscríbete
Kim Kardashian apuesta por el look con encaje que queremos lucir con elegancia en San Valentín

La socialité dejó claro que el encaje puede verse sofisticado y moderno, convirtiéndolo en una gran opción para llevar este Día del Amor y la Amistad.

Febrero 03, 2026 • 
Lily Carmona
Kim Kardashian recrea look de Naomi Campbell

Kim Kardashian deslumbra en París con atuendo en encaje.

Getty Images

Si hay alguien en el mundo de la belleza y la moda que sabe cómo transformar una tendencia sensual en un statment de estilo, esa es Kim Kardashian y así lo demostró en su más reciente aparición.

Sí, sabemos que antaño el encaje era considerado un tejido íntimo, delicado, pero reservado únicamente a las prendas interiores; sin embargo, este año apuesta por convertirse en una de las propuestas más influyentes en el mundo de las tendencias, llegando a prendas exteriores como vestidos, blusas, pantalones y enterizos.

Este lunes la fundadora de Skims arribó a París para presentar su pop-up en colaboración con Nike ataviada en un enterizo de encaje espectacular, que ya nos inspiró a apostar por algo similar este San Valentín.

Kim Kardashian, la reina de las transparencias

La empresaria y socialité fue vistan caminado el pasado lunes por las calles de París apostando por un look en encaje total. La prenda contaba con un diseño de cuello alto y mangas largas, así como un corte recto en las piernas en color negro. El mono, completamente transparente, lucía aplicaciones de encaje floral con lentejuelas, haciendo que Kim resplandeciera a cada paso.

La fundadora de Skim no pudo evitar hacer uso de su propia marca e integró al look un bralette triangular, unas botas de punta con acabado de malla y un abrigo negro.

El abrigo de Kim que querrás incluir en tu clóset

Para darle un toque urbano a su atuendo, Kim apostó por complementar y contrarrestar las transparencias con un abrigo largo a juego con el enterizo. La prenda caía sobre su cuerpo como capa, haciendo que el look resaltara por su elegancia y sofisticación.

A la capital de la moda y el amor, Kim no habría llegado sola, de acuerdo con reportes de TMZ, la empresaria habría llegado acompañada de su supuesto novio, Lewis Hamilton, con quien se le vinculó durante la pasada fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson.

¿Cómo integrar el encaje a mi look de San Valentín?

El encaje se ha convertido en una textura sumamente importante en los últimos días. Los desfiles de moda así como algunas celebridades ya nos adelantaban que este tejido estaría convirtiéndose en un must del closet y una fecha ideal para apostar por él sin duda alguna es San Valentín.

No te preocupes si no encuentras un enterizo igual al de Kim, o si estás buscando opciones menos arriesgadas, pues puedes apostar por las transparencias y el encaje en prendas básicas como una blusa o incluso un vestido. No tienen por qué ser completamente de encaje, bastará con que incluyan algún acento para que te sumes a la moda de hoy.

La visita de Kim Kardashian a París dejó en claro que el encaje y las transparencias son grandes aliados para lograr estilos elegantes pero con un toque de sensualidad. Si estabas buscando ideas para elegir un look especial este mes del romance, ya tienes la inspiración perfecta para lucir impecable este San Valentín.

