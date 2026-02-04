Suscríbete
Uñas efecto carey: por qué este manicure será la favorita de 2026

El efecto carey regresa con fuerza y se posiciona como una de las tendencias de manicure más elegantes y versátiles del 2026.

Febrero 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas carey que son tendencia en 2026

Inspirado en el clásico acabado marmoleado en tonos ámbar, miel, caramelo y café, este diseño recupera el glamour atemporal del carey y destaca por su capacidad de adaptarse con elegancia a distintos estilos y temporadas.

A diferencia de otros diseños más llamativos, las uñas efecto carey logran un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, convirtiéndose en una elección versátil que funciona igual de bien en looks sobrios como en propuestas más audaces.

Además, la fusión de sus tonos cálidos crea un efecto de profundidad y movimiento que resulta visualmente sofisticado y ayuda a estilizar las manos.

Diseños de uñas carey que son tendencia en 2026

Te compartimos algunas propuestas para que integres esta sofisticada tendencia cálida y atemporal, a tu estilo personal y la lleves a un nivel más actual.

Uñas carey clásicas

El diseño clásico apuesta por marrones profundos con destellos ámbar y resulta ideal en uñas largas de forma almendra y acabado brillante; una versión refinada y atemporal para quienes prefieren un estilo sobrio y sofisticado.

Uñas carey francesas

Reinventa el clásico manicure francés, incorporando el estampado carey en las puntas, para crear una propuesta sutil y elegante que aporta un acento visual distintivo sin perder discreción.

Uñas carey minimalistas

Para quienes se inclinan por propuestas más discretas, el diseño puede aplicarse sobre una base nude, ya sea en una sola uña o mediante acentos geométricos que aportan un aire moderno y actual.

Con sutiles acentos dorados

El diseño carey alcanza su máxima expresión al integrarse con delicados detalles dorados, que iluminan el manicure y le aportan un acabado exquisito, elegante y visualmente cautivador que estiliza las manos y las rejuvenece.

Carey con color

Al combinar el diseño carey con acentos de color, el look se transforma por completo y adquiere una actitud más urbana, moderna y sutilmente atrevida, que se no pasa desapercibida y lude igual de sofisticada.

Las uñas efecto carey no solo resurgen como un guiño a la elegancia clásica, sino que también representan la evolución del nail art hacia propuestas más refinadas y duraderas.

uñas
Melisa Velázquez
