Mette-Marit cancela importante compromiso real mientras sus hijos huyen de Noruega luego del escándalo de la princesa

La reciente revelación de correos personales y otros documentos relacionados con el caso Epstein sigue manteniendo en jaque a diversas figuras reales, entre ellas la princesa Mette-Marit. Y es que la familia real noruega no ha tenido un momento en calma desde que el hijo mayor de la princesa heredera, Marius Borg, fuera imputado de 38 delitos graves; la vinculación de Mette-Marit y su polémico intercambio de correos con Epstein ha sumado un acontecimiento más que sacude la tambaleante imagen de la Corona.

Esta situación llevaría a la princesa a cancelar un compromiso real y a que los príncipes buscaran refugio lejos de Noruega.

La princesa cancela compromiso real

Hace tan solo una semana, el príncipe Haakon aprovechaba sus redes sociales para compartir un comunicado sobre el mediático juicio de Marius, el cual estaba programado para celebrarse en los primeros días de febrero. En dicho comunicado, el Príncipe Heredero dejaba claro que el joven de 29 años, a pesar de ser un miembro importante para su familia, no contaba con un título real, por lo que tendría que enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano en Noruega, por lo que ni él ni la princesa Mette-Marit estarían presentes en su juicio.

En su texto, el príncipe Haakon también indicaba que, aunque los compromisos y la agenda real seguirían su curso, Mette-Marit tendría planeado un viaje privado en las próximas semanas, probablemente con la finalidad de poner tierra de por medio con el escándalo de su primogénito. Sin embargo, esta semana el panorama cambió y, de acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Real, recogidas por “NRK”, la princesa habría cancelado hasta nuevo aviso este viaje.

Mette-Marit envuelta en el caso Epstein

Esta decisión se tomó luego de que esta semana se hicieran públicos diversos correos electrónicos que el criminal mantuvo con diversas figuras de alto perfil, entre ellas la princesa, donde se podía leer un intercambio cercano y de amistad.

El sábado, la princesa se disculparía de forma pública a través de un comunicado en el que aseguró sentirse “avergonzada” por no conocer a fondo a Epstein. Sin embargo, el contenido de los mensajes, enviados entre 2011 y 2013, dejaba clara otra cosa. Por supuesto, esta situación ha causado un gran impacto en la población noruega, quienes han sometido a cuestionamiento si Mette-Marit tendría derecho de convertirse en reina.

¿Qué sucede con los príncipes Ingrid y Sverre?

Por supuesto que esta situación se agravó cuando, un día después de este caos, Marius volvió a ser detenido e imputado por otros dos cargos nuevos a unas horas de realizarse su juicio. Aunque por el momento la atención mediática había permanecido en estos casos, conforme fueron pasando los días, la pregunta inevitable sobre qué era lo que estaba sucediendo con los príncipes surgió.

Según la misma fuente de “NRK”, tanto la princesa Ingrid Alexandra como Sverre Magnus ya se encontraban fuera de Noruega antes de que el juicio de su hermano mayor comenzara. El pasado martes, la princesa Ingrid fue vista regresando a Australia para continuar con sus estudios universitarios, mientras que su hermano fue visto en el aeropuerto.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial el destino del joven Sverre, medios noruegos han apuntado que habría volado hacia Milán, donde se ocuparía de su empresa audiovisual.

Hasta el momento, ni la princesa Mette-Marit ni ningún otro miembro de la familia real noruega han salido a emitir otro pronunciamiento y lo que se sabe sobre sus movimientos, como la cancelación de este viaje, así como la salida del país de Ingrid y Sverre, ha sido informado por medios y fuentes cercanas. Probablemente, con el paso de los días, la princesa y el príncipe Haakon vuelvan a compartir un nuevo comunicado.