¡Ahórrate el retoque! 5 tintes de pelo que se ven bien incluso con raíz

Estás pensando en hacerte un cambio de imagen, ¿cierto? Te conocemos y sabemos que estabas buscando tintes de pelo para lograr un look de infarto, pues nosotras también estamos con el mismo objetivo en mente. Sin embargo, muchas veces elegir un color de pelo nuevo es una tarea complicada, pues hay que considerar diversos factores, como qué color de pelo nos va mejor o cuál es más fácil de mantener, y entre ese dilema pasan los días sin que logremos un cambio.

Y es que uno de los mayores miedos que podemos tener al teñirnos la melena es la rápida aparición de la raíz. La buena noticia es que existen tintes de pelo que pueden fundirse a la perfección con el crecimiento natural de nuestra melena para lograr looks lindos en los que la raíz forma parte de nuestro estilo.

Rubio oscuro

Este color se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan iluminar la melena, pero sin tener que recurrir a un mantenimiento extremo como sucedería con un color más frío o claro. Una de las grandes ventajas de este tono es su cercanía con el tono natural del pelo, razón por la que la raíz no generará un contraste marcado cuando este comience a crecer.

A pesar de que ya exista crecimiento, el color puede fundirse de forma discreta, logrando prolongar las cualidades del tinte, las cuales son iluminar el rostro y suavizar las facciones.

Castaño con reflejos

Si estás buscando un color con el que agregar profundidad a la melena, pero al mismo tiempo movimiento y dimensión, el castaño con reflejos es la opción perfecta para lograrlo. Este tinte de pelo puede ser un gran aliado al momento de disimular el crecimiento de la melena gracias a que no es un color uniforme, logrando que las raíces se integren entre el tinte y el pelo natural sin comprometer nuestra imagen o mandarnos corriendo al salón.

Rubio cenizo

A pesar de que esta propuesta apuesta por alcanzar un tono claro, puede convertirse en un gran aliado cuando las raíces aparecen. Gracias a que su fórmula carece de matices dorados, el cenizo puede integrarse de forma más natural con el tono base de nuestro pelo.

Para evitar contrastes marcados o un crecimiento muy notorio, puedes apostar por él en mechas balayage o babylights para lograr un acabado natural y cero artificial, que es lo que otros rubios provocan, desfavoreciendo nuestra apariencia cuando la melena comienza a crecer.

Bronde

Esta técnica de coloración es una mezcla entre rubio y castaño y se ha convertido en una de las grandes aliadas para aquellas mujeres que quieren despedirse de los retoques constantes. La clave de este color está en su capacidad de fusionar tonos, pues no logra algo tan claro, pero tampoco demasiado oscuro; más bien apuesta por una transición natural y suave que vaya desde la raíz hasta la punta. Esta técnica es perfecta para rejuvenecer nuestra imagen gracias a que puede crear un efecto luminoso sobre el rostro y se adapta a la perfección a las tendencias actuales que buscan lucir una melena natural.

Castaño chocolate

Apostar por este tono con un degradado sutil en dirección a las puntas es un look que debes probar una vez en la vida. Este color no solo te dará un aliado del bajo mantenimiento, sino también la clave para proyectar una imagen elegante y fresca. Gracias a su subtono, la parte más clara del pelo ayudará a proyectar luz sobre el rostro, favoreciendo la apariencia de un rostro luminoso y fresco.

Antes de apostar por un cambio de look, no olvides revisar esta propuesta de tintes de pelo que no solo son rejuvenecedores y están en tendencia, sino que te ayudarán a disimular el crecimiento y hacer de las raíces parte de tu look diario sin verte descuidada.