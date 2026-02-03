Suscríbete
Cortes de pelo rejuvenecedores: 5 estilos en tendencia que favorecen a los 40

Estiliza y revitaliza tu rostro con estos cortes de pelo que apuestan por la naturalidad, el movimiento y la textura mientras suavizan tu rostro.

Febrero 02, 2026 • 
Lily Carmona
Apuesta por el tinkerbell cut, el nuevo corte de invierno que rejuvenece y estiliza

Conoce los cortes de pelo que rejuvenecen y estilizan

Getty Images

El corte de pelo correcto puede hacer maravillas sobre nuestro aspecto, especialmente cuando cumplimos 40, pues es cuando necesitamos un estilo que suavice las líneas de expresión, ilumine nuestra imagen y aporte frescura. Este 2026 los cortes de pelo en tendencia estarán apostando por el movimiento y la textura que resalten la belleza de la melena natural.
Si estabas pensando en realizarte un cambio de look que no solo favorezca tu imagen, sino que también se adapte a la forma y cuerpo de tu pelo, conoce los cortes de pelo rejuvenecedores que más favorecen a los 40.

Corte shag

El shag sigue posicionándose como uno de los cortes más favorecedores para aquellas que apuestan por estilos con mucho dinamismo, movimiento y personalidad. Este corte se conforma por capas que aportan volumen y textura, siendo así los mejores aliados de este estilo las melenas onduladas o con pelo fino.

Corte bob con textura

El bob texturizado poco a poco se está posicionando como uno de los estilos más populares y solicitados en los salones de belleza gracias a celebridades como Hailey Bieber y Emma Stone, quienes se han encargado de elevarlo a la categoría de la elegancia y el rejuvenecimiento. Este corte sigue la longitud característica del bob tradicional, pero en lugar de apostar por su estructura pulida y recta, logra un corte degrafilado en la zona de las puntas.

Corte con capas largas

Las capas largas son el gran aliado rejuvenecedor de todas aquellas que amamos el pelo largo o incluso las melenas XL. La razón es que estas pueden ayudarnos a formar face framing sobre el rostro, logrando disimular pequeñas arrugas o signos de expresión. Además, este corte dota de mucho movimiento a la melena, logrando un estilo con vida y cuerpo.

Pixie con volumen

Este corte clásico regresa para convertirse en uno de los mejores aliados de aquellas que buscan cortes radicales y extremos. Sí, es muy audaz y la opción para quien desea experimentar con algo sumamente corto. Si bien es cierto que los cortes de pelo pixie suelen ser pegados a la nuca, el pixie con volumen apuesta por dejar unas capas largas para lograr que el pelo tenga movimiento natural y también crear un flequillo que logre enmarcar y rejuvenecer el rostro.

Corte bixie

En este estilo se mezcla lo mejor de dos mundos: el corte bob y el corte pixie, logrando un corte de pelo rejuvenecedor, fresco, creativo y único. También suele ser una alternativa corta, pero sumamente favorecedora, especialmente para aquellas que buscan un estilo desenfadado y relajado. Gracias a su estructura, el bixie es un gran aliado de aquellas mujeres que buscan apostar por un acabado natural que respete la textura y forma de su pelo.

Los cortes de pelo rejuvenecedores que van a estar dominando porque estarán en tendencia y favorecen a partir de los 40 son aquellos que apuestan por el volumen, la textura, el movimiento y el acabado natural. Estas cinco propuestas son solo unas cuantas de las opciones que el mundo capilar ofrece; cualquiera que elijas será un acierto para resaltar tu belleza.

Cortes de pelo
Lily Carmona
