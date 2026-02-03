Mary de Dinamarca deslumbra en el Campeonato de Europa con la blusa roja que necesitas para la oficina

Mary de Dinamarca vuelve a demostrarnos una vez más su excelente gusto por la moda y el gran estilo que posee. Durante la final del Campeonato de Europa de balonmano, celebrada en el pabellón Jyske Bank Boxen de Hering, la monarca no solo se robó el protagonismo por el entusiasmo que demostró en la contienda, sino también por su look casual, pero lleno de elegancia, conformado por una blusa roja con la que fue capaz de atraer las miradas y reflectores durante el partido.

Mary de Dinamarca, una royal entregada al deporte

Sentada junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su secretaria personal, Henriette Ellermann-Kingombe, la reina disfrutó del partido en una actitud relajada, alegre y divertida.

A pesar de que la monarca siempre destaca por la elegancia de sus apariciones, donde se le ve mantener una compostura impecable, sin embargo, en esta ocasión la reina no le tuvo miedo al protocolo y dejó que su lado aficionado saliera a relucir, viviendo la pasión del deporte. Apoyando al combinado danés que se enfrentó a Alemania en un duelo en el que Dinamarca se llevó la victoria, Mary gritó, aplaudió y brincó dela felicidad cuando su equipo, quienes eran locales, eran anunciados como los ganadores.

La blusa roja de Mary, un guiño deportivo

Además de su pasión por el partido, Mary también destacó por su atuendo, un look relajado y causal, pero que no comprometió su elegancia. Apostando por una blusa roja que parece ser una nueva adquisición en su armario real, Mary hizo un homenaje a la bandera nacional logrando integrar los colores de esta en una sola prenda.

La blusa, modelo Bendix pertenece a la firma danesa La Bagatelle, y no solo es de un color rojo intenso, sino que también incluye en su diseño un estampado Ikat de origen indio tejido a mano en Copenhague.

Una prenda ideal para la oficina

El gran acierto de esta blusa es su versatilidad, pues gracias a su diseño, de botones al frente, mangas largas semi aglobadas y cuello en V, es una pieza acertada para apostar en un look de oficina. Para esta ocasión la reina la combinó con un par de pantalones negros con tiro alto y un cinturón delgado en color rojo, sin embargo, es una gran opción para llevar incluso con faldas corte lápiz o de vuelo.

Sin duda alguna, Mary de Dinamarca no solo disfrutó de un juego reñido durante el campeonato de Europa, donde su equipo se llevó la medalla de oro, sino que también nos regaló una vez más inspiración para recrear look elegantes que puedan adaptarse incluso a nuestro camino a la oficina.