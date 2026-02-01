Suscríbete
Moda

Grammys 2026: De Sabrina Carpenter a Rita Wilson, los mejores looks

Lo que quedó claro es que este año el glamour se sintió más relajado, menos forzado y mucho más personal.

Febrero 01, 2026 • 
Karen Luna
68th GRAMMY Awards - Red Carpet

Grammys 2026: De Sabrina Carpenter a Rita Wilson, los mejores looks

Getty Images for The Recording Academy

La alfombra roja de los Grammys 2026 volvió a recordarnos por qué esta premiación es una de las más observadas del año. Más allá de la música, la noche se convirtió en un escaparate de estilo donde las celebridades apostaron por looks que mezclaron elegancia, nostalgia y una clara intención de marcar tendencia. Desde figuras pop como Sabrina Carpenter hasta artistas consagrados, la moda fue protagonista sin robarle foco a la esencia del evento.

Sabrina Carpenter

68th GRAMMY Awards - Arrivals

abrina Carpenter en los Grammys 2026.

John Shearer/Getty Images for The Recording Academy

Rita Wilson

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Rita Wilson en los Grammys 2026.

Amy Sussman/Getty Images

Rosé

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Roséen los 68th GRAMMY Awards.

Getty Images for The Recording Academy

Addison Rae

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Addison Rae en laos Grammys 2026.

Getty Images

Los Grammys 2026 confirmaron que la moda está en un momento de transición hacia lo atemporal, donde menos es más y cada look cuenta una historia personal. En definitiva, esta alfombra roja no buscó impactar con extravagancia, sino conquistar con elegancia.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
