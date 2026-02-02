La reina Isabel habría descrito el futuro de los príncipes George y Charlotte con una emotiva comparación

La reina Isabel II no solo destacó por su largo reinado, también fue reconocida y hoy en día recordada por su carácter reservado y su habilidad para decir mucho con tan solo unas cuantas palabras. A pesar de que pocas fueron las veces en las que se pronunció de forma pública sobre la dinámica interna de la familia real británica, en 2018 compartió un comentario sobre sus bisnietos, el príncipe George y la princesa Charlotte, que muchos interpretaron como una reflexión profética sobre el futuro de ambos y su papel en la monarquía.

¿Qué dijo la reina Isabel sobre George y Charlotte?

Durante un servicio religioso celebrado en Sandringham durante enero del lejano 2018, la monarca mantuvo una breve conversación con Ellen Clay, quien fuera madre de dos pequeñas. Cuando la reina le preguntó si su hija mayor cuidaba de la menor, Ellen respondió que no, situación que de inmediato hizo a la reina reaccionar con una frase importante: “Con Charlotte y George es lo mismo”.

Por supuesto que esta observación generó sorpresa entre los seguidores de la realeza, pues la reina parecía comprender la dinámica de los niños con tan poca edad.

¿Charlotte es quien protege a su hermano?

La observación de la reina dejó claro para más de uno que la pequeña princesa era quien tenía una actitud protectora hacia su hermano mayor. Con esto quedaron confirmadas las declaraciones que Kate Middleton había realizado tan solo un año antes, cuando la pequeña princesa tenía solamente dos años de edad.

En aquel entonces, la duquesa de Cambridge señaló que su hija “era la que estaba a cargo”, comentario que pasó a cobrar mucho sentido en el futuro, pues bastará recordar aquellos tiernos intercambios en los que la pequeña princesa “regañó” a su hermano menor, el príncipe Louis. O aquel momento durante el funeral de la reina Isabel II en 2022, cuando fue captada por los lentes de la prensa indicándole al príncipe George de forma discreta que debía hacer una reverencia.

príncipe George y princesa Charlotte Getty Images

Charlotte y George: un vínculo que se repite en la familia real

Expertos en realeza han señalado en varias ocasiones que la relación entre George y Charlotte tiene cierta similitud con aquel vínculo que mantuvieron el rey Carlos III y su hermana menor, la princesa Ana.

Entre ambos pares existe la misma diferencia de edad e incluso gestos o actitudes. La princesa Ana consolidó su figura real como uno de los pilares más confiables de la familia; su ética, trabajo y lealtad a la corona han hecho de ella un miembro emblemático de la monarquía británica. A pesar de que nunca estuvo destinada al trono, siempre se mantuvo apoyando a su hermano y su imagen ha sido clave para mantener la estabilidad en la Corona.

De acuerdo con la intuición de la difunta reina, Charlotte podría desempeñar un papel similar en el futuro, cuando el príncipe George llegue al trono.

A pesar de que aún faltan algunos años para poder ver el vínculo fortalecido de los príncipes George y Charlotte, es muy evidente que su relación será fundamental para la monarquía. De esta forma, la reina Isabel habría anticipado el futuro de los pequeños, dejando claro que el futuro rey estará respaldado por su hermana.