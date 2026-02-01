Grammys 2026: 5 diseños de uñas que estarán de moda todo el año

Si algo nos recuerdan los Grammys 2026 es que la moda no siempre tiene que gritar para llamar la atención. A veces, los detalles más simples son los que más se quedan en la memoria… y sí, las uñas entran justo en esa categoría. En esta alfombra roja quedó clarísimo que los manicures de este año apuestan por la elegancia fácil.

Sabrina Carpenter con sus uñas francesas

Manicure artístico de FKA twigs

Kehlani con sus uñas almendra

Las uñas que dominarán este año no buscan impresionar por lo exagerado, sino acompañar tu estilo real, ese que se mueve entre días ocupados, planes espontáneos y momentos especiales. Son diseños pensados para vivirlos, no solo para fotografiarlos.

