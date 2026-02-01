Suscríbete
Grammys 2026: 5 diseños de uñas que estarán de moda todo el año

Los Grammys 2026 nos dejaron claro que las uñas de moda no buscan llamar la atención, buscan acompañarte con estilo.

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Getty Images

Si algo nos recuerdan los Grammys 2026 es que la moda no siempre tiene que gritar para llamar la atención. A veces, los detalles más simples son los que más se quedan en la memoria… y sí, las uñas entran justo en esa categoría. En esta alfombra roja quedó clarísimo que los manicures de este año apuestan por la elegancia fácil.

Sabrina Carpenter con sus uñas francesas

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Sabrina Carpenter con sus uñas francesas.

Getty Images

Manicure artístico de FKA twigs

68th GRAMMY Awards - Arrivals

FKA en los Grammys 2026

Getty Images

Kehlani con sus uñas almendra

68th GRAMMY Awards - Arrivals

Kehlani en los Grammys 2026.

Getty Images

Las uñas que dominarán este año no buscan impresionar por lo exagerado, sino acompañar tu estilo real, ese que se mueve entre días ocupados, planes espontáneos y momentos especiales. Son diseños pensados para vivirlos, no solo para fotografiarlos.

Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
