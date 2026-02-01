Suscríbete
Entretenimiento

¿Por qué Ben Affleck aparece en el caso de “It Ends With Us”? Esto es lo que se sabe sobre su vínculo con Blake Lively

El actor fue relacionado en el pleito legal que sigue Blake en contra de su coprotagonista Justin Baldoni.

Enero 31, 2026 • 
Lily Carmona
PORTADAS VANIDADES (4).png

La actriz habría solicitado apoyo del actor y director, por esta razón revivieron los rumores.

Getty Images

El drama que envolvió a la película “It Ends With Us” continúa gracias a la demanda que Blake Lively interpuso contra el director y coestrella de la película, Justin Baldoni, y cuando creíamos que este ya iba a terminar, pues el juicio está cerca de celebrarse, la realidad es otra y ha sumado aún más información, así como involucrado a más celebridades, entre las que han destacado Taylor Swift, Matt Damon y Ben Affleck.

A pesar de que los nombres de estos famosos se vincularon al caso como parte de una serie de correos y mensajes que se hicieron públicos, donde se puede leer que la actriz solicita apoyo para el proyecto, los fanáticos del mundo del entretenimiento no pudieron revivir un viejo rumor que tuvo origen en 2010.

¿Por qué Ben Affleck fue mencionado en la demanda de Blake Lively y Justin Baldoni?

Hace unos días salieron a la luz documentos judiciales no confidenciales en los que se revelaron fragmentos de diversas conversaciones que la actriz sostuvo con ciertas estrellas y celebridades; Ben Affleck fue uno de ellos. En las conversaciones que la actriz y el actor mantuvieron, se lee a ella solicitando ayuda al también productor sobre observaciones al guion que ella había propuesto para el filme “It Ends With Us”.
Por supuesto que esto generó debate en redes, pues, con esta prueba, se estaría “dando la razón” a Baldoni de que la película contó con dos ediciones paralelas; sin embargo, no fue el único escándalo que provocó.

¿Qué relación tienen Ben Affleck y Blake Lively?

En apariencia, la supuesta petición de la actriz al actor para aconsejarla dentro del “proceso creativo” de su “corte y edición” no tendría que resultar extraño, pues a los ojos de muchos, esta acción podría ser simplemente un consejo entre colegas. Sin embargo, a los usuarios de internet pareciera que no les perdonan nada y, cuando se trata de investigaciones detalladas, son expertos en encontrar información interesante.

justin baldoni blake lively demanda.jpg

El problema legal entre Blake y Justin ya ha alcanzado a otras celebridades.

@itendswithusmovie

Resulta que Affleck y Lively trabajaron juntos en una película, “The Town”, la cual se estrenó en 2010 y que fue dirigida por el mismo Ben. Aquella película destacó no solo por su trama, sino por la gran química que ambos actores lograron transmitir. En ese entonces, Ben aún era esposo de Jennifer Garner, quien dicen desconfiaba de su marido y el vínculo que había generado con Lively.

Ben Affleck se sinceró sobre su infidelidad

En aquel entonces, Blake finalizó su relación con Penn Badgley, acción que no hizo más que aumentar los rumores de que entre ella y Affleck había sucedido algo. Hoy las piezas de rompecabezas parecen encajar más, o eso es lo que creen algunos internautas, quienes sumaron dos más dos en este caso, llegando a la conclusión de que la relación entre Blake y Ben probablemente sí había llegado a algo muy cercano, tanto como para que ella buscara apoyo en él durante el conflicto del rodaje de “It Ends With Us”. Después de todo, Ben Affleck habría confesado en 2015 una infidelidad con su niñera.

A pesar de que todo este tema sigue manteniéndose en el terreno de la especulación y los rumores, lo que no podemos negar es que el caso sobre el pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue dando de qué hablar, especialmente ahora que estos documentos han sido revelados, pues, sin quererlo, ya han involucrado a otras celebridades como Ben Affleck o la propia Taylor Swift. ¿En qué terminará todo esto? Lo sabremos en mayo, mes en el que se llevará a cabo el juicio.

También puedes leer:
blake lively vs Justin baldoni la actriz demanada a coprotagonista romper el círculo.jpg
Entretenimiento
Blake Lively demanda a su coprotagonista en Romper el Círculo, Justin Baldoni, por acoso sexual
Diciembre 21, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Justin Baldoni llega al estreno de %22It Ends With Us%22 en el AMC Lincoln Square Theater el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.jpg
Entretenimiento
Tras demanda de Blake Lively, Justin Baldoni se queda sin representante
Diciembre 22, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Blake Lively Ben Affleck Entérate Lo último
Lily Carmona
Relacionado
Cortes de pelo en tendencia para mujeres de 50 y 60 que no son el clásico bob
Belleza
¡Lista en 5 minutos! 5 cortes de pelo de bajo mantenimiento que favorece a partir de los 40
Enero 31, 2026
 · 
Lily Carmona
¡Hola, uñas francesas! 5 diseños elegantes que debes usar en 2026 para unas manos delicadas.png
Belleza
Uñas francesas 2026: 5 diseños de manicure que rejuvenecen las manos a los 50 o más
Enero 31, 2026
 · 
Karen Luna
La reina Isabel II
Realeza
Tiaras y coronas: Estas fueron las 5 joyas reales más deslumbrantes que la reina Isabel lució durante su reinado
Enero 31, 2026
 · 
Lily Carmona
Balayage sin decoloración para iluminar la melena y rejuvenecer la imagen
Belleza
Balayage sin decoloración: 5 looks hermosos y sofisticados que sí cuidan la melena y rejuvenecen
Enero 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez