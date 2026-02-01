¿Por qué Ben Affleck aparece en el caso de “It Ends With Us”? Esto es lo que se sabe sobre su vínculo con Blake Lively

El drama que envolvió a la película “It Ends With Us” continúa gracias a la demanda que Blake Lively interpuso contra el director y coestrella de la película, Justin Baldoni, y cuando creíamos que este ya iba a terminar, pues el juicio está cerca de celebrarse, la realidad es otra y ha sumado aún más información, así como involucrado a más celebridades, entre las que han destacado Taylor Swift, Matt Damon y Ben Affleck.

A pesar de que los nombres de estos famosos se vincularon al caso como parte de una serie de correos y mensajes que se hicieron públicos, donde se puede leer que la actriz solicita apoyo para el proyecto, los fanáticos del mundo del entretenimiento no pudieron revivir un viejo rumor que tuvo origen en 2010.

¿Por qué Ben Affleck fue mencionado en la demanda de Blake Lively y Justin Baldoni?

Hace unos días salieron a la luz documentos judiciales no confidenciales en los que se revelaron fragmentos de diversas conversaciones que la actriz sostuvo con ciertas estrellas y celebridades; Ben Affleck fue uno de ellos. En las conversaciones que la actriz y el actor mantuvieron, se lee a ella solicitando ayuda al también productor sobre observaciones al guion que ella había propuesto para el filme “It Ends With Us”.

Por supuesto que esto generó debate en redes, pues, con esta prueba, se estaría “dando la razón” a Baldoni de que la película contó con dos ediciones paralelas; sin embargo, no fue el único escándalo que provocó.

¿Qué relación tienen Ben Affleck y Blake Lively?

En apariencia, la supuesta petición de la actriz al actor para aconsejarla dentro del “proceso creativo” de su “corte y edición” no tendría que resultar extraño, pues a los ojos de muchos, esta acción podría ser simplemente un consejo entre colegas. Sin embargo, a los usuarios de internet pareciera que no les perdonan nada y, cuando se trata de investigaciones detalladas, son expertos en encontrar información interesante.

El problema legal entre Blake y Justin ya ha alcanzado a otras celebridades. @itendswithusmovie

Resulta que Affleck y Lively trabajaron juntos en una película, “The Town”, la cual se estrenó en 2010 y que fue dirigida por el mismo Ben. Aquella película destacó no solo por su trama, sino por la gran química que ambos actores lograron transmitir. En ese entonces, Ben aún era esposo de Jennifer Garner, quien dicen desconfiaba de su marido y el vínculo que había generado con Lively.

Ben Affleck se sinceró sobre su infidelidad

En aquel entonces, Blake finalizó su relación con Penn Badgley, acción que no hizo más que aumentar los rumores de que entre ella y Affleck había sucedido algo. Hoy las piezas de rompecabezas parecen encajar más, o eso es lo que creen algunos internautas, quienes sumaron dos más dos en este caso, llegando a la conclusión de que la relación entre Blake y Ben probablemente sí había llegado a algo muy cercano, tanto como para que ella buscara apoyo en él durante el conflicto del rodaje de “It Ends With Us”. Después de todo, Ben Affleck habría confesado en 2015 una infidelidad con su niñera.

A pesar de que todo este tema sigue manteniéndose en el terreno de la especulación y los rumores, lo que no podemos negar es que el caso sobre el pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue dando de qué hablar, especialmente ahora que estos documentos han sido revelados, pues, sin quererlo, ya han involucrado a otras celebridades como Ben Affleck o la propia Taylor Swift. ¿En qué terminará todo esto? Lo sabremos en mayo, mes en el que se llevará a cabo el juicio.