La historia de Larry: el gato más querido del Reino Unido que trabaja junto al primer ministro en Downing Street

Posee una popularidad envidiable y una aprobación del pueblo británico que ningún otro político ha logrado conseguir, se trata de Larry, el gato más famoso del Reino Unido que ocupa un puesto importante en el gabinete del primer ministro, David Cameron.

Este tierno gatito ha hecho historia, pues aunque otros han ocupado su lugar en la residencia de Downing Street, Larry es el primero en ocupar de manera oficial, el puesto de “Jefe Cazador de Ratones del Gabinete”, ¿pero cómo llegó a ostentar este importante puesto en la política?

La historia del Larry, el gato más famoso del Reino Unido que trabaja junto al primer ministro

Larry, nacido en Londres alrededor del 2007, fue rescatado por el albergue Battersea y adoptado en 2011 por la familia del primer ministro David Cameron, aunque su llegada estuvo marcada por comparaciones con Humphrey, el gato que lo precedió en Downing Street.

Con 17 años, se ha convertido en el residente más longevo de la residencia oficial británica y, desde su adopción, ha convivido con seis primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, y el más reciente, Keir Starmer.

El gatito se ha hecho tan popular, que todo el tiempo recibe regalos y bocadillos por parte del pueblo británico, para que se mantenga sano y feliz, durante sus largas jornadas de trabajo.

¿Cuál es el trabajo del gato Larry?

De acuerdo con algunos empleados, Larry es un empleado modelo, una razón más por la que se ha hecho tan popularidad con políticos de todo del mundo.

“Larry pasa los días recibiendo a invitados de la casa, inspeccionando las defensas de seguridad y probando la calidad del mobiliario antiguo para las siestas. Sus responsabilidades diarias incluyen contemplar una solución a la ocupación de la casa por parte de los ratones. Larry ha dicho que sigue en una fase de planeación táctica”, expresó Anthony Seldon en el perfil oficial del felino.

La ‘Operación Larry Bridgers’, el funeral de Estado de Larry

Así como hay un protocolo para la muerte del monarca del Reino Unido, el gabinete ha creado un plan que se llevará a cabo cuando muera Larry, pues es digno de un funeral con todos los honores.

“Larry es un residente muy popular de Downing Street. Es mucho más popular que cualquier político que haya compartido casa con él“, dijo un empleado del número 10 de Downing Street en las columnas del Daily Mail. “Se merece una despedida respetuosa, el pueblo británico no lo haría de otra manera”.

Cuando muera el pequeño felino, será despedido con un funeral de Estado con el protocolo que se merece por haber ejercido su labor como ratonero en jefe durante tantos años y de forma tan eficiente.

