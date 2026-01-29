Suscríbete
Realeza

El rey Carlos III estrena su documental ‘Finding Harmony’ con cameos especiales de William y Harry

El nuevo documental del rey Carlos III, muestra su amor por la naturaleza, con escenas nunca antes vista de sus hijos William y Harry en su niñez.

Enero 29, 2026 
Melisa Velázquez
Los cameos del príncipe William y el príncipe Harry en el nuevo documental del rey Carlos III

Los cameos del príncipe William y el príncipe Harry en el nuevo documental del rey Carlos III

Getty Images

La noche del 28 de enero, el rey Carlos III junto a su esposa, la reina Camilla, organizaron una proyección de cine especial en el Castillo de Windsor, para el estreno de su nuevo documental ‘Finding Harmony: La visión de un Rey’.

La proyección se realizó en la Cámara de Waterloo y contó con la presencia de importantes figuras como Kate Winslet, quien se ha encargado de narrar el documental que será estrenado el próximo 6 de febrero en la plataforma de streaming Amazon Prime.

Finding Harmony: La visión de un Rey: ¿de qué trata el nuevo documental del rey Carlos III?

En este nuevo documental, el rey Carlos III muestra su amor por la naturaleza y su pasión por la conservación, para tener un mundo equilibrado y sostenible, y que él ha defendido durante cerca de 50 años.

La película sigue el viaje desde Escocia hasta su casa de campo, Highgrove House en Gloucestershire, Inglaterra, y Guyana e India, mostrando también emotivos fragmentos de archivo de otros documentales en los que ha participado y momentos de discursos que pronunció, incluido uno de 1970, cuando advirtió por primera vez sobre los peligros de la contaminación descontrolada y otros desafíos medioambientales.

Tras la proyección, el monarca invitó a los cineastas a una fiesta en la Gran Sala de Recepción, donde también estuvieron Kate Winslet, Judi Dench, Rod Stewart, Benedict Cumberbatch, Felicity Blunt, Stanley Tucci y más.

Los cameos del príncipe William y el príncipe Harry en el nuevo documental del rey Carlos III

El rey Carlos era especialmente aficionado a la pesca y a la exploración en el río Dee y sus alrededores, que pasa junto al castillo de Balmoral en Escocia, donde la familia real pasa sus veranos, una tradición que se remonta al reinado de la reina Victoria.

En su documental, muestra una tierna escena junto a su hijo, el príncipe Harry, mientras le enseña a pescar en ese río cuando aún era un niño.

Por otra parte, el príncipe William tiene dos cameos, uno acostado en la hierba junto a su padre cuando era niño, y uno más cuando ya tenía poco más de 20 años, que lo muestra cuidando unas vacas en la granja de la familia real, cerca de Highgrove House en Gloucestershire.

Los cameos del príncipe William y el príncipe Harry en el nuevo documental del rey Carlos III

Los cameos del príncipe William y el príncipe Harry en el nuevo documental del rey Carlos III

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Cuando sus hijos eran pequeños, el entonces príncipe Carlos era fotografiado con frecuencia con ellos en los terrenos de Balmoral en verano, a menudo acompañado por algunos de sus queridos perros familiares.

Rey Carlos III Príncipe William Príncipe Harry
Melisa Velázquez
