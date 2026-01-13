Suscríbete
El príncipe Harry revela el detalle que el rey Carlos III no aprueba de Kate Middleton y el príncipe William

El rey Carlos III siente una gran simpatía por el trabajo de Kate Middleton y el príncipe Harry; sin embargo, hay un detalle que le causa molestia según el príncipe Harry.

Enero 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es lo que no aprueba el rey Carlos III de Kate Middleton y el rey Carlos III según el príncipe Harry?

Getty Images

Mientras el rey Carlos III ocupa el trono del Reino Unido, Kate Middleton y el príncipe William se perfilan como el futuro de la monarquía británica, y ese cambio moderno que muchos esperan.

Sin embargo, el príncipe Harry dio a conocer detalles de la dinámica de la familia real en libro de memorias Spare, asegurando que su padre, Carlos III, no está feliz con un detalle del trabajo público que ejercen los príncipes de Gales.

El libro biográfico del duque de Sussex, ‘Spare’, se publicó en 2023, y en un capítulo ambientado en el 2015, explicó los celos que su padre, el rey Carlos III y la reina consorte Camilla, sentían por la atención que generaban su hijo William y su nuera Kate.

El príncipe Harry escribió: “Willy hacía todo lo que papá quería, y a veces no quería que hiciera mucho, porque a mi padre y a Camilla no les gustaba que Willy y Kate tuvieran demasiada publicidad”.

El duque de Sussex relató que el personal de Carlos se aseguró de que Kate, que era la duquesa de Cambridge, no fuera fotografiada en ningún compromiso real sosteniendo una raqueta de tenis. Explicó que esto se debía a que “ese tipo de foto habría apartado a papá y Camilla de todas las portadas”.

Kate Middleton y William con Carlos III

Uno de los deseos póstumos de Carlos III podría ser desechado por el príncipe William y Kate Middleton

Getty Archivo

Los celos del rey Carlos III por quien le quita protagonismo

Este no sería el único caso que mostraría los celos de Carlos III, Harry recuerda que cuando anunció su relación con Meghan Markle, su padre llegó a pensar que la actriz lograría quitarle todos los reflectores.

Harry incluso mencionó que su inseguridad se debía a que ya había experimentado esto, pues su esposa, la princesa Diana, le quitó toda la atención a su llegada a la Familia real, un hecho que no pudo tolerar, y que parece que no ha logrado superar.

Mi padre había experimentado eso antes y no tenía interés en dejar que le volviera a pasar. Lo que realmente no podía soportar era que alguien nuevo dominara la monarquía, acaparara el protagonismo, alguien brillante y nuevo que entrara y le eclipsara”.

Príncipe Harry Rey Carlos III kate middleton Príncipe William
Melisa Velázquez
