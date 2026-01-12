Suscríbete
Los planes de Meghan Markle para su regreso al Reino Unido junto al príncipe Harry en el verano

Aseguran que Meghan Markle estaría considerando volver al Reino Unido junto al príncipe Harry para asistir a un evento que se realizará en verano.

Enero 12, 2026 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry buscan la ayuda de una famosa astróloga



De acuerdo con varios medios británicos, Meghan Markle estaría sentando las bases para su regreso al Reino Unido el próximo mes de julio, en compañía de su esposo, el príncipe Harry, para apoyarlo en un evento relacionado con los Juegos Invictus de 2027.

La pareja, que hizo un viaje conjunto al país de origen del príncipe Harry por última vez en 2022 por la muerte de la reina Isabel II, espera que los acuerdos de su seguridad sean positivos, para poder viajar junto a sus hijos, Archie y Lilibet.



Un portavoz del príncipe Harry, aseguró que la información publicada primero por el medio The Royalist, es pura especulación, un dato también confirmado por The Sunday; sin embargo, el Sunday Times asegura que Meghan regresará a Reino Unido cuando Harry resuelva su seguridad.

Se cita a una fuente diciendo sobre Meghan: “Creo que ella volvería con él y los niños. Les encanta hacer cosas en grupo siempre que pueden, y cuando hacen cosas filantrópicamente, a menudo llevan a los niños en privado. No veo ninguna razón por la que él haya venido con los niños sin ella”.

Los Juegos Invictus son un plan que apasiona genuinamente a Harry, y se llevarán en el Reino Unido en 2027 y su planificación podría proporcionar un trampolín para que él y su familia regresen.

meghan harry cita



La lucha del príncipe Harry por recuperar a su equipo de seguridad en el Reino Unido

Tras varios meses por conseguir que el gobierno del Reino Unido le restablezca su equipo de seguridad, el príncipe Harry por fin está ganando la batalla, pues su intención es poder viajar a su país con sus hijos Archie y Lilibet, para que puedan visitar a su abuelo, el rey Carlos III.

Durante el proceso judicial en diciembre de 2023, Harry dijo en un comunicado emotivo: “El Reino Unido es central para la herencia de mis hijos y un lugar donde quiero que se sientan como en casa tanto como donde viven actualmente en Estados Unidos. Eso no puede ocurrir si no es posible mantenerlos a salvo cuando estén en suelo británico”.

Príncipe Harry
Melisa Velázquez
