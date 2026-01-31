Marsh Farm: así es la “granja pantanosa”, el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor

Marsh Farm, cuya traducción literal es “granja pantanosa”, ha comenzado a tomar cierta relevancia en tatuajes nacionales e internacionales, principalmente dentro de la prensa británica, especialmente luego de que se confirmara que este sería el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor, el antiguo duque de York.

Por supuesto que su mudanza a este espacio marcará un punto clave en su vida, la cual ha cambiado mucho desde que el rey Carlos III hizo oficial el retiro de sus títulos reales; sin embargo, ¿qué es lo que hay detrás de esta propiedad? Revisemos la historia del hogar que sustituirá a Royal Lodge.

De Royal Lodge a Marsh Farm: así es el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor

Aunque por muchos años la propiedad de Royal Lodge fue asociada al entonces príncipe Andrés, la historia de esta propiedad se remonta muchos años atrás. Y es que esta no es una residencia cualquiera, sino que tiene una historia profundamente relacionada con la familia real británica.

Ubicada en Windsor Great Park, Royal Lodge fue el hogar de infancia de las princesas Isabel y Margarita en un período que comprendió de 1932 a 1936, pero también de la reina madre, quien ocupó el espacio hasta su fallecimiento en 2002.

La propiedad cuenta con más de 30 habitaciones, amplios jardines y una arquitectura con inspiración victoriana y gregoriana que transmite a la perfección la imponencia de la familia real británica, así como de su historia.

2003 fue el año en el que Royal Lodge se convirtió en la residencia oficial del entonces príncipe Andrés, quien con el paso de los años lo convirtió en algo más que su hogar, razón por la que hoy en día representa un espacio que provoca incomodidad a la casa real, luego de los escándalos de Andrés en los que la propiedad se vio involucrada.

El pasado mes de octubre, el rey Carlos III decidió ordenar el desalojo definitivo de Andrés de la propiedad, provocando que este tuviera que buscar un nuevo hogar.

Marsh Farm en Sandringham Estate, el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor. Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿Dónde se encuentra Marsh Farm, el nuevo hogar de Andrés?

A diferencia de Royal Lodge, Marsh Farm se encuentra en la finca de Sandringham, en el condado rural de Norfolk, una zona que se caracteriza por ser menos transitada y más discreta. Sandringham es por tradición el lugar en el que la familia real pasa vacaciones y fechas importantes como Navidad; sin embargo, Marsh Farm se ubica aún más lejos de las residencias más reconocidas de esta finca.

De acuerdo con reportes de medios británicos, la propiedad tiene muy poca documentación histórica, Y las pocas veces que esta ha sido mencionada, se ha descrito como una construcción moderna, rodeada de terrenos pantanosos, con paisajes fríos y una cercanía al mar.

¿Cómo es Marsh Farm?

Las comodidades que esta nueva propiedad ofrecerá a Andrés Mountbatten-Windsor están muy lejos de las que solía encontrar en Royal Lodge. Según se ha informado, la vivienda cuenta con apenas cinco dormitorios, dos salones y una cocina que se rumora necesita una reforma considerable a la brevedad.

Fuentes cercanas a la realeza han descrito a esta propiedad como una construcción interminada con estructura sencilla y sin ningún tipo de grandeza asociado a otras residencias reales.

Si se pudiera rescatar solo alguna ventaja de este complejo, es que ofrece una privacidad total, ya que se encuentra en una zona sumamente apartada que impediría el acecho mediático y las miradas indiscretas, algo que seguramente Andrés agradecerá infinitamente después de todo lo acontecido.

Para muchos expertos en realeza, Marsh Farm no solo es el nuevo hogar de Andrés Mountbatten-Windsor, sino que también es la representación visual de su caída dentro de la jerarquía real. De pasar a poseer una de las propiedades más importantes y emblemáticas de la monarquía, el ex duque de York comenzará una vida en una granja discreta lejos del ruido mediático, un cambio que seguramente será difícil de asimilar en los primeros días viviendo allí.