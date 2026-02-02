Suscríbete
Moda

Hailey Bieber luce las uñas minimalistas elegantes y a la moda en los Grammys 2026

En los Grammys 2026, Hailey Bieber nos anticipó que la verdadera tendencia está en los detalles bien pensados.

Febrero 01, 2026 • 
Karen Luna
68th GRAMMY Awards - Arrivals

Hailey Bieber luce las uñas minimalistas elegantes y a la moda en los Grammys 2026.

Getty Images

En los Grammys 2026, donde cada detalle cuenta, Hailey Bieber volvió a confirmar que no necesita excesos para marcar tendencia. Mientras muchos looks apostaron por brillos y contrastes fuertes, ella eligió un camino mucho más sutil: unas uñas minimalistas, elegantes y perfectamente alineadas con la estética clean que la ha convertido en referente de estilo. ¡Su manicure fue una prueba más de que, en 2026, menos realmente es más!

Uñas almendra: la forma que sigue dominando

La elección de la forma almendra no fue casual. Este tipo de uña estiliza los dedos, se ve femenina sin ser exagerada y funciona igual de bien en eventos formales que en el día a día. En la alfombra roja de los Grammys, esta silueta se repitió en varios looks, confirmando que seguirá siendo una de las favoritas del año.

El color palo de rosa: discreto, elegante y atemporal

El tono elegido fue palo de rosa, un color suave que se mueve entre el nude y el rosa empolvado. Este tipo de esmalte es ideal porque se adapta a cualquier tono de piel y combina con todo, desde looks monocromáticos hasta outfits más elaborados.

Además, es un color que no se ve pasado de moda y mantiene un aspecto pulido incluso cuando las uñas crecen. ¡Por eso, no sorprende que sea uno de los tonos más solicitados para 2026!

Grammys 2026: el poder del manicure minimalista

Las uñas minimalistas se consolidaron en los Grammys como una elección inteligente. En lugar de diseños cargados, muchas celebridades apostaron por acabados limpios, colores suaves y formas bien definidas. Es una tendencia que habla de elegancia sin esfuerzo, además de una estética más consciente.

Las uñas almendra en color palo de rosa son versátiles, fáciles de mantener y funcionan en cualquier temporada. Por esa razón es que Hailey Bieber sigue siendo una de nuestras gurús favoritas de estilo cuando hablamos de tendencias en manicure.

Hailey Bieber uñas Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
