Charlene de Mónaco: ¿por qué se le conoce como la princesa triste y por qué lloró el día de su boda?

Fue el 1 de julio de 2011 cuando Charlene Wittstock se casaba con el príncipe Alberto en una boda civil y un día después llegaban al altar en una lujosa ceremonia transmitida por televisión y seguida por millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, lejos del cuento de hadas, surgieron historias que aseguraban que Charlene había intentado escapar del principado en más de una ocasión, que no estaba enamorada del príncipe Alberto y que durante su boda se sentía miserable.

Te podría interesar: Charlène de Mónaco deslumbra en su cumpleaños 48 con un mono de 3 mil euros y joyas de diamantes

¿Por qué se le conoce a Charlene de Mónaco como la “princesa triste”?

El príncipe Alberto conoció a Charlene Wittstock en el año 2000, durante una competencia de natación, disciplina en la que la sudafricana destacaba como atleta olímpica. Aunque se habla de una química inmediata, su historia de amor ha estado marcada por persistentes rumores de crisis.

Según diversas versiones, Charlene habría intentado romper el compromiso y abandonar el principado en tres ocasiones: la primera durante un viaje a París para probarse el vestido de novia; la segunda, en el marco del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco; y la tercera, en el aeropuerto, cuando habría intentado abordar un vuelo, episodio que terminó con su retención y la supuesta confiscación de su pasaporte.

Finalmente llegó el día de la boda, y lejos de ver a una novia feliz y radiante, Charlene no paraba de llorar, durante la ceremonia religiosa mostraba un aspecto triste, y por momentos se le veía sollozar.

Desde ese momento se le conoció a Charlene como la princesa triste, pues se dice que la boda sólo sería el comienzo de una vida en la que no termina por encajar.

Boda de Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto Getty Images

El acuerdo prenupcial que obliga a Charlene de Mónaco a permanecer casada con el príncipe Alberto

Varios medios internacionales han revelado la existencia de un supuesto acuerdo prenupcial que obliga a la princesa Charlene a estar junto al príncipe Alberto, el documento se habría firmado días previos a la boda.

En el acuerdo prenupcial se establecía que la Princesa debía permanecer junto a su esposo Alberto al menos 5 años, además de darle un heredero, lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2014, cuando nacieron sus gemelos: Gabriella y Jaques.

Los 5 años ya han pasado, pero Charlene se ha mantenido junto a Alberto, y se dice que tiene que ver con una de las cláusulas del acuerdo prenupcial, que establece que si la princesa pide el divorcio, obtendrá su libertad, pero la custodia de sus hijos se quedará con Alberto.

Se dice que Charlene decidió quedarse en la monarquía para seguir junto a sus hijos, pero a cambio, el príncipe Alberto debe darle una generosa cantidad de dinero a cambio.

Sin embargo, toda esta información es mera especulación, pues ni una sola fuente real del principado, ha negado o confirmado los rumores que rodean el matrimonio de Charlene y el príncipe Alberto.

