¡Escándalo para los Grimaldi! Ex contador revela millonarios gastos de Charlène y Alberto de Mónaco

En esta ocasión no es un periodista suspicaz el que está revelando oscuros secretos de la realeza, sino el propio ex contador de la familia real Grimaldi, Claude Palmero, quien revela los millonarios gastos de Charlène y Alberto de Mónaco.

Claude Palmero fue despedido en junio del año pasado por el príncipe de Mónaco, ¡grave error! Ahora, quien fuera el ex administrador de los bienes de la familia real está desglosando cuánto gastan los Grimaldi en “Mónaco: los cuadernos secretos”, donde evidencia desde los montos secretos a ex amantes hasta la fortuna que invierte Charlène en guardarropa.

Palmero trabajó para la casa real monagasca de 2005 a 2023, hasta que fue despedido por presunta “malversación de fondos”. El trabajador, quien se ha sentido desacreditado profesionalmente, ha decidido revelarse mostrando los presupuestos ocultos del principado (uno de los más pequeños de Europa, pero también uno de los más ricos).

Si bien el reporte de UFO no more ya nos había dado pistas de cuánto paga Charlène por sus outfits, ganando el primer lugar en la royal que más invierte en ropa y accesorios. Ahora, el ex contador saca los “trapitos” (o cuentotas) a la luz pública tanto de la princesa como de su esposo, Alberto.

El príncipe Alberto conoció a la exazafata Nicole Coste en un vuelo de Niza a París a finales de los 90 Getty Images

Los millonarios gastos de Alberto de Mónaco

El príncipe soberano de Mónaco, 65 años, es protagonista de un nuevo escándalo real, pues quien fuera su mano derecha, su ex administrador, ha decidido revelar dos décadas de pagos, inversiones y transacciones.

“Palmero, administrador de los bienes de Alberto II, su esposa y sus dos hermanas lo registró todo en cinco preciosos cuadernos a los que tuvo acceso Le Monde : acrobacias presupuestarias pero también el uso, al límite de la legalidad, de fondos ocultos”, comenta el prestigiado diario francés.

Entre las revelaciones publicadas por Le Monde, destacan pagos millonarios a las ex amantes de Alberto y sus hijos ilegítimos (gratificaciones realizadas las espaldas de Charlène), por ejemplo, la hija ilegitima que el príncipe tuvo con una ex camarera estadounidense, Jazmin Grace Grimaldi, de 31 años, recibe 86 mil dólares cada tres meses, aunque no es oficialmente parte de la familia real.

También sale de el Palacio el pago de un seguro por secuestro y rescate para Alexandre Coste, de 20 años (el hijo de Alberto con Nicole Coste). Un descendiente que tampoco forma parte de la línea sucesoria.

Otros gastos que Palmero realizó (y de los cuales llevó registro detallado) son pagos por chantaje, realizados por mujeres que amenazaban con divulgar fotografías comprometedoras del príncipe.



Charlène le pagaba a su chef personal más de 300 euros diarios Getty Images

Ex administrador revela las cuentas de Charlène

La llamada princesa triste princesa triste tiene una alegre lista de gastos. De acuerdo a lo revelado por Palmero, a la princesa Charlène no sólo se le señala por la fortuna que invierte en su imagen también se comenta que ha contratado a inmigrantes ilegales en su personal doméstico.

Además de los gastos en su guardarropa, ha recibido casi dos millones de dólares para decorar su oficina y su chef privado gana más de 300 dólares ¡por día!

Pero no sólo los millonarios gastos de Charlène y Alberto de Mónaco han sido revelados por el ex contador, el escándalo desatado por las revelqaciones de Claude Palmero también involucra a Carolina y Estefanía.