Por qué se dice que la princesa Charlène imita el estilo de su cuñada Carolina de Mónaco

Desde hace varios años, los looks de la princesa Charlène han sido comparados con los de Carolina de Mónaco, lo cual ha dado lugar a toda clase de teorías o rumores, como el que la consorte busca imitar el estilo de la royal de 67 años.

Por ello es que en esta ocasión nos dedicaremos a analizar los estilismos de ambas, para así poder comprobar si la esposa del príncipe Alberto se ha inspirado (o no) en el armario de Carolina para lucir a la moda.

El estilo de Charlène vs el estilo de Carolina de Mónaco

Entrados en materia, bien podemos decir que la ex nadadora sí ha recurrido a varios de los trucos que aplica su cuñada, y si no nos crees, déjanos hacerte un recuento de algunas de las veces que le hemos visto un estilo, colores o prendas parecidas a los de la también princesa de Hannover.

Charlene suele usar sombreros como parte de su look, al igual que Carolina de Mónaco

Por ejemplo, los sombreros se han convertido en uno de esos accesorios que suele añadir la sudafricana a sus atuendos. Por lo mismo, si analizamos más a detalle, podemos darnos cuenta de que varios de los que ha usado se parecen bastante a algunos tocados que ha usado la hija de Grace Kelly.

También en cuanto a vestidos, Charlène de Mónaco suele incluir diseños con transparencias, que es una tendencia a la que su cuñada también suele recurrir en diferentes eventos y galas. Una prueba de ello es el vestido rosa con mangas transparentes que usó Carolina en el Baile de la Rosa de 2018, mientras que la princesa consorte lució un vestido blanco con mangas transparentes en la misma gala de la edición del año pasado.

Los diseños con transparencias son algo habitual tanto en Carolina como en Charlène

Sin embargo, este elemento no es en lo único que ambas coinciden, pues en otras ocasiones, la esposa de Alberto ha optado por lucir glamurosos vestidos con lentejuelas. Un estilo que le hemos visto también a la misma Carolina de Mónaco en varias galas.

Además, otro truco al que recurre la madre de los pequeños Jacques y Gabriella de Mónaco es a la combinación del color azul marino con el negro para sus vestidos. Una mezcla de colores a la que la veterana royal monegasca le gusta incluir en sus diseños de gala.

Con esto, no nos cabe duda de que la ex deportista olímpica sí le echa un vistazo a los looks de su cuñada y de lo cual no la culpamos, pues si de algo no nos queda duda es que Carolina es un gran referente de la moda.