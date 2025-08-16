¿Meghan Markle ya no es popular? Estas son las causas por las que ha sufrido rechazo

Tras su salida de la Familia Real Británica en el 2020, la imagen pública de Meghan Markle sufrió una fuerte caída; sin embargo, lejos de limpiar su imagen y recuperar el cariño del público, ha sufrido varios reveses más que han puesto en peligro sus proyectos personales e incluso su fortuna al perder varios millones de dólares.

¿Pero a qué se debe que la popularidad de Meghan haya caído tan estrepitosamente, al punto de que muchos aseguran que las personas aman odiar a Meghan?

Las razones por las que Meghan Markle perdió popularidad

Los expertos en realeza e imagen pública, aseguran que han sido las decisiones de Meghan las que han puesto en riesgo su lugar entre el cariño del pueblo británico, y los fans que tenía cuando era actriz.

La salida de Meghan Markle de la Familia Real Británica

Meghan y Harry se casaron en el 2018, y solo dos años después, en el 2020, ambos decidieron abandonar sus funciones dentro de la Familia Real Británica para llevar una vida más tranquila en California, pues la duquesa de Sussex ya no podía con la presión mediática en el Reino Unidos.

Esto generó una ola de críticas y desacuerdos que desató una ola de odio contra Meghan, quien ha visto cómo cada vez son menos los británicos.

Declaraciones desafortunadas

Tras su partida a California, Meghan y Harry comenzaron con una fuerte campaña de desprestigio contra la monarquía, asegurando que la también actriz, había sido víctima de bullying por parte de varios miembros de la familia.

Estos comentarios, lejos de generar empatía a su favor, generó más críticas en su contra y los alejó de la familia de Harry, el príncipe incluso tuvo varias discusiones con su padre, el rey Carlos III y su hermano, el príncipe William.

Y aunque el hijo menor de la princesa Diana ha intentado un acercamiento familiar, le está costando conseguir el perdón de su familia.

Pérdida de contratos millonarios

Una de las más recientes polémicas de Meghan y Harry, fue la cancelación del contrato millonario que tenían con Netflix, la plataforma de streaming se vio obligada a cancelar la renovación del contrato que tenían para producir contenido audiovisual, luego de que sus proyectos no obtuvieron el número de reproducciones que se esperaban.

La familia Windsor cada vez más alejada de Meghan Markle

Mientras que la familia real sigue enviando felicitaciones a Harry por su cumpleaños, Meghan ha sido ignorada por ellos, si bien es cierto que disfrutó de un día en compañía de Harry, sus hijos y otros amigos cercanos, la monarquía inglesa se olvidó de felicitarla o enviarles algún detalle, al menos de manera pública.

Bajada en picada de las encuestas de popularidad

La más reciente encuesta de ‘YouGov’, reveló que solo el 20% de los británicos tienen una buena imagen sobre Meghan, y está apenas por encima del príncipe Andrés. El contraste es brutal si tomamos en cuenta que en el 2019, gozaba un 55% de aceptación, antes de su inesperada salida de la realeza británica.

