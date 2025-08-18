De Victoria Beckham a Kate Middleton, las celebs que usan las uñas francesas que rejuvenecen las manos

El manicure francés es una de las decoraciones de uñas que está en una constante búsqueda de reinvención. Especialmente en una época en la que las tendencias de uñas abundan, sin embargo, a pesar de ello, apostar por su versión clásica y característica de borde blanco con base natural siempre será una opción para proyectar unas manos elegantes, limpias y sofisticadas.

Las uñas francesas, a pesar de pertenecer a la categoría de manicure clásico, siguen estando dentro de las favoritas de muchas mujeres, incluidas estas celebridades.

Victoria Beckham

La diseñadora y exmodelo británica ha dejado claro que menos es más. En varias ocasiones ha apostado por uñas francesas discretas adaptándolas a su estilo minimalista y moderno. En sus manos, el french se convierte en un complemento que no solo resalta su imagen, también la hace ver sofisticada.

Selena Gómez

Selena siempre ha apostado por looks sencillos y minimalistas que realzan su belleza natura, en el manicure no hace la excepción. Con él consigue un aire fresco y juvenil que ha sabido llevar a las alfombras rojas o en eventos especiales como lanzamientos de su marca Rare Beauty. Sus uñas francesas reflejan ese equilibrio entre dulzura y sofisticación que acompaña su propia imagen.

Kate Middleton

La princesa de Gales también se ha dejado ver con variaciones de este manicure, aunque siempre apuesta por ser discreta y adaptando su diseño a lo que el protocolo real solicita. En sus manos, las uñas francesas se convierten en un complemento sutil que resalta su imagen femenina y sofisticada.

Hailey Bieber

La modelo se ha caracterizado por ser un referente de tendencias cuando de uñas se trata. A pesar de que apuesta siempre por diseños únicos, coloridos y modernos, la it-girl también suele apostar por diseños elegantes y sofisticados, las uñas francesas no son la excepción.

Hailey suele impregnar de su sello propio este manicure clásico apostando por versiones con muchas curvas o extrafinas.

Anne Hathaway

La actriz ha demostrado que el manicure puede ser versátil y elegante como sus personajes. A pesar de que suele apostar por diseños nude y clásicos, en ocasiones hemos podido ver que ha elegido el francés como su manicure predilecto. Ane busca diseños sencillos, discretos, evitando caer en versiones cargadas y siempre apostando por unas uñas sofisticadas y atemporales.

¿Por qué las uñas francesas gustan tanto?

El secreto de por qué se han convertido en las favoritas de muchas está en el rejuvenecimiento. Al ser unas uñas que juegan con mantener lo más posible un aspecto natural, logran acoplarse a la perfección con cualquier tono de piel, creando la ilusión de una piel sana, luminosa y joven. Además, son un tipo de decoración que propicia el efecto de dedos estilizados, así que siempre logrará unas manos finas y elegantes.

En un mundo donde las tendencias de nail art son sumamente abundantes, las uñas francesas siguen a la cabeza del favoritismo, demostrando que lo elegante, muchas veces está en lo simple. No importa se apuesta por ellas en su versión clásica como Kate Middleton o en su versión moderna como Hailey Bieber, este manicure siempre será el aliado para unas uñas actuales y frescas.