Sarah Ferguson: estas serían las ‘condiciones’ que habría puesto a la Casa Real tras abandonar Royal Lodge

El capítulo Royal Lodge ha llegado a un punto definitivo para Sarah Ferguson. Tras años viviendo junto al príncipe Andrés en la mansión de 30 habitaciones en Windsor, su salida parece inminente. Pero más allá de la mudanza, lo que más ha sorprendido es la supuesta petición que la exduquesa habría hecho a la casa real antes de aceptar abandonar la propiedad.

En medio de un contexto complicado —su reputación dañada por su conexión con Jeffrey Epstein, presiones internas en la monarquía y una opinión pública poco favorable—, Fergie habría intentado negociar un nuevo hogar dentro del Crown Estate. Expertos en realeza consideran esta “exigencia” como “descabellada” y una muestra más de que ella y Andrés aún “no han aterrizado en la realidad”.

¿La condición de Fergie? Acceso a otra residencia real

De acuerdo con declaraciones del analista real Richard Fitzwilliams, Sarah habría expresado que “merecía” recibir otra propiedad real para instalarse tras su salida de Royal Lodge. Su elección favorita habría sido nada más que Adelaide Cottage, la antigua casa del príncipe William y Kate Middleton.

Para el rey Carlos III, esta solicitud no cayó nada bien. Además de no ser ya miembro activo de la realeza desde 1996, su reputación actual complicaría aún más cualquier concesión de este tipo.

Según Fitzwilliams, aceptar algo así habría generado indignación pública y habría reforzado la idea de que Fergie aún vive en una “fantasía” sobre su rol en la institución.

El verdadero plan: un “apartamento de abuela” en casa de Beatriz

Ante la negativa y la inminente salida de Royal Lodge, los planes para Sarah apuntan a un destino mucho más modesto. Fuentes cercanas señalan que la exduquesa se instalaría en un pequeño anexo dentro de la propiedad de su hija, la princesa Beatriz, en Oxfordshire.

Se trata de un antiguo cobertizo de un dormitorio que alguna vez fue un corral y que la pareja, Beatriz y Edoardo Mepelli Mozzi, ha renovado en los últimos años.

Sarah Ferguson estaría considerando irse a vivir con su hija Beatriz. GETTY IMAGES

Hoy, el espacio está completamente reacondicionado, con entrada independiente y las comodidades básicas para que Fergie lleve una vida tranquila, aunque alejada del lujo que alguna vez conoció.

Este arreglo permitiría que Sarah viva cerca de su hija y que pueda ayudar con su nieta Sienna, especialmente ahora que la princesa Eugenia reside en Portugal.

Futuro incierto: ¿memorias, entrevistas o retiro definitivo?

Ante un panorama financiero limitado y la pérdida de privilegios, diversas fuentes aseguran que Sarah estaría “abierta a ofertas” para escribir unas nuevas memorias en la línea de “Spare”, o incluso conceder una entrevista extensa sobre su experiencia real. Sería una forma de generar ingresos, pero también un movimiento arriesgado.

La experta real Jennie Bond, citada por “Mirror”, considera que Fergie y Andrés han vivido por años atraídos por la riqueza y la ostentación, incluso cuando ya no podían sostener ese estilo de vida, mencionando que Sarah, gracias a su generosidad, se ha visto involucrada en repetidas ocasiones a enfrentar problemas económicos.

Sin embargo, tras su asociación con Epstein y el derrumbe de su imagen pública, Bond cree que es casi imposible que consigan tener “un gran regreso”. Incluso advierte que vender su versión de los hechos sería “algo indefendible”.

Para Sarah Ferguson, este nuevo capítulo marca una caída más profunda que cualquier otra que haya enfrentado en el pasado. Tras perder Royal Lodge y sin apoyo oficial del palacio, su futuro parece reducido a un espacio modesto, lejos de la vida aristocrática que alguna vez disfrutó.