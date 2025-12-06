¿Meghan Markle se puso en contacto con su padre luego de su cirugía?, portavoz de la duquesa confirma acercamiento

La salud de Thomas Markle volvió a ocupar los titulares internacionales luego de confirmarse que el padre de Meghan Markle fue sometido a una cirugía de emergencia para amputar su pierna izquierda. En medio del alarmante panorama, un portavoz de la duquesa de Sussex confirmó que Meghan sí se comunicó con él luego del procedimiento, un gesto que marca un inesperado acercamiento tras años de tensión y separación.

¿Qué se sabe exactamente y qué significa este movimiento para su relación?

Megan se comunicó con su padre

Después de que trascendiera que Thomas Markle, de 81 años de edad, se encuentra en terapia intensiva tras la amputación de una de sus extremidades, un portavoz de Meghan Markle habló con “People” para confirmar que la duquesa se había puesto en contacto con su padre.

No se dieron más detalles sobre la naturaleza de este acercamiento, pero fuentes cercanas aseguran que el momento ocurrió recientemente, motivado por la gravedad del estado de salud de Thomas.

La intervención quirúrgica se dio en Filipinas, país donde reside con su hijo Thomas Markle Jr. desde inicios de año. La amputación se realizó por debajo de la rodilla después de que un coágulo de sangre cortara la circulación de la pierna.

De acuerdo con Thomas Markle Jr., el pie de su padre llegó a tornarse azul y luego negro antes de que los médicos determinaran que era imposible salvarlo.

El estado de salud actual y los días críticos que enfrenta

Thomas Markle Jr. detalló a “Daily Mail” que su padre permanece en una sala de terapia intensiva y que los próximos días serán cruciales, ya que existe un riesgo importante de infección luego de la cirugía. Aunque la familia no ha ofrecido actualizaciones adicionales, la situación es considerada delicada y mantiene en alerta a su círculo cercano.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que la salud de Thomas preocupa al público. En los últimos años ha sufrido varios episodios médicos, entre ellos un derrame cerebral en 2022 y múltiples infartos.

Su estado actual vuelve a poner bajo el reflector la relación distante que mantiene con Meghan desde 2018.

¿Por qué Meghan Markle no le habla a su papá?

El distanciamiento entre Meghan y su padre comenzó días antes de su boda con el príncipe Harry, cuando Thomas admitió haber posado para fotos armadas con paparazzi.

Meghan declaró posteriormente que también le mintió respecto a sus conversaciones con la prensa, algo que fracturó profundamente su confianza.

En 2021, durante la polémica entrevista con Oprah, Meghan fue contundente al declarar “Perdí a mi padre”, frase que sucedió al estreno de la docuserie “Harry & Meghan”, donde el príncipe Harry mencionó que se sentía parcialmente responsable de esta situación.

Desde ese momento, el contacto entre padre e hija había sido nulo, hasta ahora.

Aunque aún es muy pronto para hablar de una reconciliación, la confirmación de que Meghan Markle se comunicó con su padre tras su cirugía representa un gesto significativo después de años de silencio. Por ahora, la prioridad es la salud de Thomas, cuyas próximas horas serán determinantes; será el tiempo el que diga si este acercamiento abre una puerta hacia un diálogo más profundo que culmine en reconciliación.