Kate Middleton triunfa con la decoración de “Juntos en Navidad” inspirada en la naturaleza

Para su quinto servicio anual de villancicos juntos en Navidad”, Kate Middleton recupera uno de los sellos más personales de su imagen pública: su conexión con la naturaleza. A pocas horas de que la abadía de Westminster abra sus puertas, el Palacio de Kensington compartió un adelanto de la decoración que acompañará el evento, revelando coronas navideñas artesanales, materiales recolectados directamente de jardines británicos y la participación de figuras queridas en Reino Unido. La propuesta de este año combina tradición, belleza festiva y un toque profundamente emocional que refleja cómo la naturaleza acompañó a la princesa durante su proceso de recuperación.

Una decoración navideña guiada por la naturaleza

Este año, la temática oficial del concierto es “El amor en todas sus formas”, y Kate decidió llevarla a lo visual a través de un lenguaje natural: follajes verdes, piñas, ramas aromáticas y elementos recolectados por escolares, jardineros y embajadores de la Royal Horticultural Society (RHS).

El equipo de la princesa visitó los jardines de RHS Wisley para recolectar materiales, algo inusual, pues estos espacios normalmente no permiten cortes, con ayuda de la escritora Dame Mary Berry. Las coronas obtenidas de esta experiencia son el símbolo de la unión en comunidad y el compromiso de Kate con una festividad consciente y ecológica.

Celebridades, embajadores y escolares: así se crearon las coronas gigantes

En un video compartido por Kensington se muestra el proceso creativo detrás de cuatro coronas de gran tamaño que se exhibirán en la abadía. Tom Allen, Dame Mary Berry, Angellica Bell, Simon Lycett y Arit Anderson se unieron a niños y jardineros para confeccionar estos diseños en un taller entre risas, bromas y espíritu en equipo.

La actividad se convirtió en una competencia amistosa, donde el equipo liderado por Berry fue quien se llevó la victoria con un diseño clásico y perfectamente equilibrado.

Un concierto para agradecer y celebrar el espíritu navideño

El servicio “Juntos en Navidad”, que Kate inauguró en 2021, nació como una forma de agradecer a quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo en comunidades durante la pandemia. Este año contará con la participación de Kate Winslet, Hannah Waddingham, Dan Smith y Chiwetel Ejiofor como lectores e intérpretes musicales.

Además, el horticultor Jamie Butterworth diseñará un ambiente festivo en el exterior de la abadía para subrayar la importancia del aire libre, un tema que Kate ha defendido activamente tras compartir que la naturaleza la acompañó durante su tratamiento contra el cáncer en 2024.

El resultado promete ser una celebración acogedora, visualmente encantadora y alineada con la sensibilidad cálida de la princesa de Gales.

Con esta edición de “Juntos en Navidad”, Kate Middleton reafirma su compromiso con la comunidad y su fascinación por lo natural como un puente hacia el bienestar. Su propuesta decorativa no solo embellece uno de los lugares más emblemáticos del Reino Unido, sino que también transmite un mensaje de esperanza, conexión y gratitud.