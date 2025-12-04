¿Cambio de look? La reina Letizia apuesta por el castaño avellana, el tinte de pelo más favorecedor a los 50+

La última aparición de la reina Letizia en Salamanca, donde presidió la entrega de los premios nacionales de discapacidad, dejó más que un look lleno de estilo: despertó sospechas de un posible cambio de color de pelo. Aunque su outfit, chaqueta de cuero roja, jersey crudo y pantalones de raya diplomática, acaparó los titulares, fue su pelo lo que verdaderamente llamó la atención.

En esta ocasión, el tradicional marrón chocolate que suele lucir la reina se vio más suave, luminoso y con matices avellana hacia las puntas, un detalle que muchos interpretaron como un refresh estratégico en su rutina capilar. Pero, ¿se trata realmente de un nuevo tinte de pelo o simplemente de un efecto propio del mantenimiento del color? Más allá de la intención, lo cierto es que el castaño avellana ha demostrado ser uno de los tonos más favorecedores para mujeres de 50+, y Letizia es el ejemplo perfecto.

El castaño avellana: la clave para iluminar el rostro después de los 50

Este matiz, caracterizado por mezclar reflejos cálidos y suaves, aporta luz al rostro sin perder profundidad. A diferencia del castaño oscuro intenso, el tono avellana reduce el contraste con las canas y suaviza visualmente las líneas de expresión.

En el caso de la reina, su ligero aclarado crea un efecto de mayor volumen y brillo, ideal para melenas que han pasado por años de tintes oscuros. Este tono es ampliamente recomendado para mujeres que buscan un cambio sutil pero efectivo sin recurrir a decoloraciones agresivas.

¿Tinte nuevo o mantenimiento de color?

Expertos coloristas señalan que este tipo de variaciones suelen deberse a dos factores: un matiz o baño de color que se aplica para hidratar, dar brillo y ajustar la tonalidad, suavizando tonos muy oscuros y aportando un ligero aclarado sin poner en riesgo la fibra capilar; o una oxidación natural, la cual ocurre cuando el tiempo entre retoques se alarga Y los tintes marrón chocolate tienden a perder intensidad, revelando tonalidades avellana o caramelo, especialmente en el área de las puntas.

cualquiera de estas opciones coincide con lo que se observó en la melena de la reina logrando un pelo luminoso con un color menos saturado y un efecto más natural.

La reina Letizia habría apostado por un cambio de tinte. Carlos Alvarez/Getty Images

¿Por qué este color favorece tanto a mujeres de 50+?

Además de iluminar, el castaño avellana tiene otra ventaja: ayuda a matizar las canas sin necesidad de cubrirlas por completo. En lugar de generar un contraste brusco, como ocurre con los tonos más oscuros, este matiz se integra con suavidad, incluso en los mechones grisáceos, haciendo que el pelo se vea natural.

Otra ventaja que ofrece este estilo es su capacidad de rejuvenecer porque aporta movimiento visual, permitiendo transiciones más armónicas entre la zona de la raíz, medios y puntas, convirtiéndose así en la opción para quienes quieren un cambio discreto pero con impacto.

La probable transición de la reina Letizia hacia un castaño avellana confirma lo que los expertos llevan tiempo diciendo: los tonos cálidos y suaves son los nuevos favoritos de las mujeres de 50+ por su gran capacidad para iluminar y rejuvenecer sin esfuerzos.