Old Money Nails: 7 diseños elegantes que estilizan las manos en Navidad y Año Nuevo

Sofisticadas y discretas, las uñas old money, con sus acabados impecables se perfilan como las favoritas para complementar tus looks de las fiestas decembrinas.

Diciembre 04, 2025 • 
Melisa Velázquez
Las uñas old money se caracterizan por priorizar los diseños limpios y sofisticados, sobre los llamativos y llenos de brillo, creando diseños limpios que estilizan visualmente las manos, ideales para quienes buscan un look atemporal y elegante para esta temporada navideña.

Inspirada en la estética clásica con acabados minimalistas, pulidos y sin estridencias, esta tendencia apuesta por colores neutros y atemporales como el nude, rosa empolvado, el rojo clásico o el blanco.

Ideas de uñas old money que son perfectas para Navidad y Año Nuevo

Si estás buscando diseños clásicos y atemporales para lucir un manicure limpio y elegante esta Navidad, puedes recurrir a estos diseños old money que lucen sofisticados, sin perder el aire festivo de la temporada.

Rosa empolvado

Si hay un color que representa la tendencia old money, es el rosa empolvado, su apariencia pulida y natural estiliza las manos con elegancia, creando un look atemporal que luce de maravilla con cualquier outfit.

Borgoña

Este rojo vino aporta calidez sin caer en lo estridente, ideal para cenas formales o eventos nocturnos, se trata de uno de los tonos más elegantes y chics de la temporada que se asocia con el lujo discreto.

Micro french

Se trata de la versión más fina y minimalista del clásico francés, la línea ultra delgada crea una silueta estilizada que combina con cualquier outfit festivo, y la puedes llevar en el color que más te guste, desde tonos glitter, texturas cromadas o colores de temporada.

Champagne metalizado

Se trata de un tono sutilmente brillante, que añade un destello festivo sin perder la sutileza del old money, favorece a cualquier tono de piel y es perfecto para Año Nuevo, pues eleva tus looks de fin de año.

Gris perla

Refinado y atemporal, este tono suave y de temporada, refleja luz de manera elegante y combina con estilismos invernales y tejidos clásicos como la lana o el tweed, además es sobruio y elegante.

Verde bosque

Si buscas un tono que capture por completo el espíritu navideño, este es la elección ideal, ya que su profundidad aporta un toque sofisticado a cualquier look de la temporada, convirtiéndolo en un clásico atemporal que nunca pierde elegancia.

Efecto glaseado

Este acabado perlado o cromado sobre una base nude o rosa claro añade un toque de brillo festivo a tu manicure sin ser ostentoso, se trata de uno de los diseños old money más populares del año, pues aporta elegancia sin esfuerzo.

Estas propuestas no solo elevan cualquier look de fiesta, sino que aportan una estética discreta y distinguida que define la tendencia old money.

Melisa Velázquez
