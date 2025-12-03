Rania de Jordania lleva el look con palazzo que todas queremos llevar en Navidad

Rania de Jordania ha demostrado una vez por qué es considerada una de las royals con mayor estilo y elegancia, pues tiene una capacidad impresionante para apropiarse con gran facilidad y éxito de las tendencias más actuales para lucir siempre sofisticada.

Durante una visita a la Universidad de Jordania, La reina hachemita ha llevado un look casual, pero lleno de elegancia con un conjunto donde el pantalón palazzo fue el gran protagonista.

Rania de Jordania demuestra que el pantalón palazzo es la prenda ideal para la oficina

Para la ocasión, Rania lució pantalones palazzo en color blanco, una de las prendas que más favorece porque estiliza la figura, aporta movimiento y eleva cualquier conjunto, convirtiéndose en una prenda ideal para lucir elegante y cómoda en la oficina.

La reina hachemita combinó su pantalón palazzo blanco con una blusa del mismo color y una sobrecamisa con listón estilo corbata en color verde oliva para generar contraste con elegancia.

En cuanto a los accesorios, la reina Rania también llamó la atención por su guiño a la moda española, al llevar un bolso de la firma madrileña Loewe, se trata del modelo Balloon en color caqui.

De acuerdo con los expertos en moda, los pantalones palazzo se han mostrado como una alternativa a las prendas más estructuradas, pues al ser bien combinados con las prendas superiores, lucen elegantes y sofisticados.

Su caída fluida, no sólo permite estilizar la figura, también es una prenda cómoda, ideal para crear un look sofisticado para las largas jornadas en la oficina.

Así fue la visita de Rania a la Universidad de Jordania

La visita de la reina Rania tenía como objetivo celebrar los 20 años de trabajo de la Real Asociación para la Concienciación Sanitaria, dedicada a promover la salud y el bienestar comunitario.

Sin embargo, Rania también demostró su compromiso con los jóvenes y la comunidad estudiantil, y durante su recorrido por la universidad, también visitó la biblioteca, conversó con los estudiantes e incluso se sentó en uno de los pupitres para escuchar con atención una de las presentaciones.

