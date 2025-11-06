Suscríbete
Realeza

Rania de Jordania sorprende con su look más urbano de pantalones deslavados anchos y camiseta básica

La reina Rania de Jordania sorprendió con uno de sus looks más modernos y atrevidos, dejando ver su faceta más urbana sin renunciar a la elegancia que siempre la distingue.

November 06, 2025 • 
Melisa Velázquez
Rania de Jordania se suma a la tendencia tie-dye con su look más arriesgado y urbano

Getty Images

La reina Rania de Jordania sigue robando miradas con su estilismo, siempre fiel a sus looks sobrios y elegantes, la royal ha sorprendido con su look mucho más moderno y urbano que luce de manera impecable y elegante.

Rania se suma a la famosa tendencia tie-dye que se popularizó en la década de los 70, y que hoy en día ha sido puesta en tendencia por las marcas de lujo para crear looks contemporáneos llenos de elegancia y glamour.

Te podría interesar: El sutil, pero impactante cambio, que Rania de Jordania hizo a uno de sus vestidos más icónicos de Dolce & Gabbana

Rania de Jordania se suma a la tendencia tie-dye con su look más arriesgado y urbano

Fue durante su participación en la Cumbre One Young World Summit, en Múnich, Alemania, donde Rania de Jordania sorprendió con su look más arriesgado, moderno y atrevido, al elegir un pantalón de pernera ancha en color verde con un sutil degradado que le daba el toque urbano.

El pantalón es una pieza de la firma Maison Alaïa confeccionado en algodón estructurado, con un degradado en tono verde grisáceo, mejor conocido como vert de gris, que añade suavidad al conjunto y un toque cromático hermoso.

Esta técnica resulta muy favorecedora, ya que marca la cintura y crea volumen de una forma moderna y elegante, y para contrarrestar el volumen, lo combinó con un top de color gris ajustado de manga corta y cuello redondo.

El look lo complementó con zapatos de tacón de la firma Lorenzo 105 de Jennifer Chamandi confeccionados en piel, bolso Kalimero Città de Bottega Veneta en color verde menta y pulseras Bois de Rose de Dior en oro rosa y blanco.

Rania también llevó su melena suelta con ligeras ondas, maquillaje natural y para darle el toque final a su look, uñas en color rojo burdeos que está en tendencia esta temporada.

Rania de Jordania en en la Cumbre One Young World Summit de Múnich

Durante su participación en la cumbre, Rania de Jordania habló frente a cientos de jóvenes sobre el profundo impacto que ha tenido la guerra en Gaza y la importancia de no caer en la indiferencia, asegurando que el odio encubierto bajo la retórica, puede distorsionar nuestra brújula moral.

Concluyó su discurso haciendo un llamado a los jóvenes a defender el valor universal de toda vida humana.

Rania de Jordania
Melisa Velázquez
