El sutil, pero impactante cambio, que Rania de Jordania hizo a uno de sus vestidos más icónicos de Dolce & Gabbana

Con un impresionante look en tono rojo, la reina Rania de Jordania volvió a consolidarse como un ícono de estilo, destacando entre las mejor vestidas de la temporada otoñal.

November 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
Rania de Jordania acaparó las miradas con su vestido Dolce & Gabbana

Getty Archivo

Tras dos décadas de construcción, el pasado 1 de noviembre finalmente se llevó a cabo la inauguración del Gran Museo Egipcio de Giza, donde se reunieron grandes figuras de la realeza como el rey Felipe VI, Mary de Dinamarca o Felipe de Bélgica.

Sin embargo, quien se consolidó como la mejor vestida del evento, fue la reina Rania de Jordania, que lució un vestido rojo hecho a medida de Dolce & Gabbana con el que se ha robado todas las miradas.

El vestido rojo de Dolce & Gabbana más favorecedor de Rania de Jordania

Para la inauguración del museo en Egipto, Rania ha elegido un vestido de organza en color rojo hecho a medida de la firma Dolce & Gabbana, con cuello redondo y manga larga que destaca por su corte entallado.

Su favorecedor drapeado a la altura de la cintura y hasta la cadera, marca la cintura y estiliza la figura con su largo a la altura de los tobillos.

Sin embargo, es importante destacar que la reina decidió hacer cambios sutiles al diseño original, para hacer aún más moderno, pues su diseño era largo hasta los pies y con una pequeña cola en la parte delantera.

Los accesorios de Rania de Jordania para su vestido rojo

Aunque en algunas ocasiones Rania opta por crear looks monocromáticos, en esta ocasión decidió llevar complementos que hicieran contraste con su vestido rojo, recuperando de su armario piezas en color blanco.

El bolso fue un diseño clutch llamado Knot Intrecciato de piel blanca de la firma Bottega Veneta, además de zapatos de tacón alto, el modelo Hot Chick 100 de charol blanco de Christian Louboutin y unos pendientes largos.

La royal también ha lucido el pelo suelto y ligeramente ondulado, además de maquillaje natural pero espectacular con sombras doradas y labios rosados.

Por otra parte, su hija, la princesa Salma, optó por un vestido de color begro ajustado de cuello alto y mangas cortas de la firma Alaïa, zapatos de tacón dorados de Jennifer Chamandi y un bolso de mano de Fendi.

